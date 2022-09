Coolio, el rapero criado en Compton (Estados Unidos) con las trenzas características que ganó un Grammy en 1996 por su éxito "Gangsta's Paradise" de la banda sonora de la película Dangerous Minds, protagonizada por Michelle Pfeiffer, murió este miércoles 28 de septiembre del 2022 en Los Ángeles. Tenía 59 años.

Cristian Castro enamoró a sus fanáticos en Guayaquil Leer más

No se ha determinado la causa de la muerte de Coolio. Su mánager Jarez Posey dijo a TMZ que el rapero fue al baño de la casa de su amigo, pero como no salía de ahí, entró y lo encontró tirado en el piso.

Coolio había estado brindando conciertos en América del Sur y en Europa y recientemente lo había hecho en Chicago.

Coolio, nacido Artis Leon Ivey Jr. en Pensilvania, fue bombero voluntario durante un tiempo antes de dedicarse a la música. Lanzó algunos sencillos que no figuraban en las listas de éxitos a principios de la década de 1990 antes de triunfar en 1994 con "Fantastic Voyage", una nueva versión de rap de la canción de 1979, Lakeside.

Pasó cinco largas semanas en el puesto 3 en el Billboard Hot 100 y empujó su LP de Tommy Boy, It Takes a Thief al Top 10. El álbum y el sencillo, que también llegaron al Top 10 en Nueva Zelanda, obtuvieron platino.

"Gangsta's Paradise", la canción principal del álbum de finales de 1995, fue un éxito internacional. La canción fue una versión de rap de "Pastime Paradise", una canción del álbum Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, ganador de un Grammy en 1976, y encabezó el Billboard Hot 100 y otras listas de éxitos en todo el mundo, incluido el Reino Unido.

También ganó el Grammy a la mejor interpretación solista de rap, obtuvo un par de MTV Video Music Awards y fue parodiado por "Weird" Al Yankovic como "Amish Paradise", que alcanzó el puesto 53 en 1996.