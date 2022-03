La contundente respuesta de Anitta a un periodista venezolano

Es posible que ahora mismo para nadie sea indiferente el popular 'trend' que la cantante brasileña Anitta puso en tendencia con su hit 'Envolver', puesto que se ha hecho tan viral que incluso famosos han replicado el icónico baile en sus cuentas de redes sociales (especialmente TikTok).

La viralidad de este baile también vino acompañado de un sinnúmero de posturas al respecto, entre quienes alababan (y replicaban) los sensuales pasos, hasta quienes lo criticaban y señalaban incluso la vestimenta que la artista ha usado en sus conciertos mientras entona la canción. En este último grupo se encuentra el periodista venezolano Osman Aray, quien ni corto ni perezoso arremetió contra la artista.

"Anitta" es tendencia por su respuesta al periodista Osman Aray pic.twitter.com/ceYTm8e4Vb — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) March 11, 2022

"Mi admiración y valoración permanecen intactas para todas las damas! Ahora bien no me queda si algunas quieren respeto o quieren ser irrespetadas! De qué se trata esto? Me encanta cuando ustedes comentan!", escribió Aray en una publicación de Instagram que ademas acompañó con una compilación de videos de la coreografía de 'Envolver'.

Esto también generó múltiples reacciones, entre las que destacó la de la propia artista, quien además tachó al periodista de querer conseguir views. "Sabes esta es una de las principales razones por las cuales tienen vergüenza de denunciar estupros. Porque saben que van a preguntarles qué estaban haciendo para que el hombre quisiera abusarlas", respondió Anitta.

Continuó señalando que "el deber de un hombre es respetar a nosotras, no importa que carajo estamos haciendo con nuestro cuerpo. Cuando este baile era hecho por un cantante todos estaban aplaudiendo. Ahora por mujeres es derespecto. Pal carajo todos ustedes".

El extenso mensaje recibió miles de likes hasta que Aray decidió dar de baja a la publicación.

Posteriormente el periodista volvió a subir otro video, pero esta vez disculpandose por las opiniones que emitió, acompañado de un texto que decía: "Mi abrazo a todos con humildad y sentimiento! Me disculpo si mis palabras fueron sensibles y me siento apenado ! Jamás quise ofender o generar un desencuentro con ustedes! No me gustan las ofensas ni ofender a nadie. Quiero promover la empatía porque creo en un mundo donde todos hagamos posibles vivir en paz! Jamás quise afectar a nadie! Mis respetos a todos!". Además etiquetó a Annita.

Este vaivén de reacciones puso en tendencia a la cantante por varias horas en redes sociales. Todo en el marco de la reciente conmemoración del Día de la Mujer, en que movimientos sociales hicieron hincapié a dejar atrás discursos como el de Aray.