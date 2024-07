El concierto que originó el Día Mundial del Rock

Corría el año de 1985 y la hambruna en Etiopía y Somalia por una sequía que llevaba dos años era noticia internacional. Dos amigos músicos deciden hacer algo, ¡pero a lo grande! Bob Geldof -líder de la banda The Boomtown Rats- y Midge Ure -líder de la agrupación Ultravox-, resuelven realizar no uno, si no dos conciertos simultáneos y de esta manera recaudar fondos para los más necesitados de África. Live Aid (Ayuda en Directo) se realizó el 13 de julio de 1985 el Estadio Wembley de Londres (Reino Unido) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos), y así fue como al año siguiente se decide tomar esa fecha para conmemorar el género del roc

Conciertos simultáneos

A las 12 del medio día comenzó el espectáculo en el Reino Unido dándole la bienvenida a los príncipes de Gales Carlos y Diana, para luego abrir el concierto con el ´Royal Salute´ con la banda Coldstream Guards. Se presentaron 22 artistas y agrupaciones musicales. Entre los más reconocidos estuvieron Sting, U2, Queen, David Bowie, Elton John y Paul McCartney.

La mayoría interpretó de una a tres canciones, pero algunos de ellos tocaron hasta seis. También hubo colaboraciones como la recordada ´Don't let the sun go down on me´, a dúo entre Elton John y George Michael.

Con nueve horas de concierto, Bob Geldof invitó a escena a todas las bandas y artistas para la última canción, escrita un año antes justamente para concientizar por la situación en África, ´Do they know it's christmas?´, que fue coreada por 85.000 personas presentes. Luego de agradecer a todos por el apoyo, Geldof dio paso al espectáculo que ya se estaba realizando en Filadelfia.

Phil Collins, quien en ese entonces gozaba de gran popularidad, fue el único de los artistas invitados en presentarse en ambos conciertos, en dos continentes distintos. Luego de su actuación en Londres, tomó un helicóptero para llegar al aeropuerto más cercano, y luego se subió en un Concorde para viajar hasta Nueva York y luego otro helicóptero hasta Filadelfia.

A cuatro horas del inicio del concierto en Inglaterra comenzó el de Estados Unidos, con Jack Nicholson como presentador. Se calcula que la asistencia fue de 99.000 espectadores. En Filadelfia se presentaron 34 artistas y grupos musicales. Entre los más destacados fueron: Santana, Madonna, Eric Clapton, Led Zeppelin, Duran Duran y Mick Jagger.

Para finalizar el show en Estados Unidos, aparecieron sorpresivamente Lionel Richie y Harry Belafonte, quienes invitaron a los demás artistas a cantar juntos el éxito taquillero ´We are the world´ junto a un grupo de niños. Fue el momento más emotivo de todo el concierto.

Un éxito que generó una fiesta

Esta ayuda humanitaria hizo posible lo imposible. Decenas de artistas en escena, miles de personas coreando sus canciones y una importante suma de dinero recaudado para causas sociales. Live Aid duró en total más de 16 horas y fue visto por cerca de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Existen muchas críticas con respecto al uso indebido del dinero recaudado, pero solo una cosa es cierta: ¡los amantes del rock tiene un día para festejarlo!

