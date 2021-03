Comunicadores de farándula deben declarar en el caso de Emma Guerrero

Continúan las investigaciones por la filtración y difusión del video íntimo de Emma Guerrero con el actor venezolano José Ramón Barreto. El 17 de julio del año pasado, la actriz procedió legalmente en contra de ciertas páginas de farándula de Internet que difundieron ese material por redes sociales, el 14 de ese mismo mes.

La denuncia presentada por violación a la intimidad, la investiga la Fiscalía. Por ello se intentó citar a varios comunicadores, entre ellos a Yuribeth Cornejo y Dieter Hoffmann (de 'Fuull Farándula', VitoTVO) y Santiago Castro, (Calientitos TV) para rendir declaraciones.

La citación de Yuribeth. Cortesía

“Es una citación para dar una versión, no es una demanda como están diciendo, que no se asusten. Es lo normal en cualquier caso que se investiga y la Fiscalía lo sigue haciendo. Yo con un policía acudimos a dejar el documento, debe hacerlo la persona agraviada, pero como mi hija recién dio a luz no pudo”, comenta la madre de Emma, Jéssica Mosquera.

Ni la citación de Yuribeth, Dieter y Santiago fueron entregadas. “Yo llamé a Yuribeth para decirle, pero me contestó que no podía recibirla. Fuimos a los lugares de trabajo. Supuestamente Santiago no estaba y en el trabajo de Dieter no quisieron recibirla. Podían hacerlo, no quisieron. Habrá una segunda citación y en la tercera se acude con la fuerza pública si no hay respuesta”.

La citación de Dieter. Cortesía

Uno de los involucrados, Dieter Hoffmann, expresó: “Me comentaron que llegaron miembros de la policía a dejarme el documento, pero yo no me encontraba en el lugar. Daré la cara y acudiré a dar mis declaraciones si así lo requieren. El que nada debe nada teme, yo cuento con un staff de abogados, que me respaldarán en este caso”.

Mientras que Yuribeth Cornejo solo manifestó: “Algo escuché, pero no me ha llegado ninguna notificación”.

Sobre el mismo tema Santiago Castro mencionó: “No me ha llegado nada, estoy de vacaciones en Colombia”. Ellos debían presentarse el viernes 26 de marzo.

Emma en sus redes sociales comentó. “Ser responsables es responder por los actos, es asumir sus consecuencias y aprender de ellos”.