El comediante Eddie Large muere a los 78 años por coronavirus

El comediante Eddie Large murió a los 78 años después de contraer coronavirus en el hospital, mientras recibía tratamiento por problemas en su corazón.

El cómico nacido en Glasgow, cuyo verdadero nombre fue Edward Hugh McGinnis, era conocido por su unión con Syd Little, con quien hacía el espectáculo Little and Large, que se extendió cinco décadas después de ganar el programa de talentos Opportunity Knocks en 1971.

Syd compartió con medios internacionales su tristeza : “Él había estado enfermo por un tiempo. Estuvimos juntos 60 años. Éramos amigos con Eddie, un fanático de toda la vida del Manchester City que vivía con su esposa Patsy en Portishead, cerca de Bristol, murió solo en el hospital debido a la prohibición de los visitantes durante la crisis actual con su hijo Ryan diciendo ‘su corazón no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra el coronavirus” .

El comediante se sometió a un trasplante de corazón en 2003 y recibía tratamiento desde entonces.