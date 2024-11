Cobra Kai: fecha, hora y dónde ver el final de la sexta temporada

La espera terminó para los fanáticos de Cobra Kai. Este 15 de noviembre, Netflix lanzará la segunda parte de la sexta temporada, cerrando uno de los capítulos más emocionantes de la serie. Con el prestigioso torneo Sekai Taikai en pleno desarrollo, los protagonistas enfrentan desafíos sin precedentes en el escenario más competitivo del karate mundial.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la Parte 2 de la Temporada 6 de Cobra Kai?



El estreno está programado para las primeras horas del viernes 15 de noviembre. Aquí están los horarios para algunos países de Latinoamérica y España:

Ecuador: 2:00 a.m.

México: 1:00 a.m.

Colombia y Perú: 2:00 a.m.

Argentina y Chile: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

La nueva entrega estará disponible exclusivamente en Netflix, que ya cuenta con todas las temporadas anteriores para que los fanáticos puedan ponerse al día antes del esperado desenlace.

Mara Topic: Mira aquí todas sus pasarelas en la preliminar de Miss Universo Leer más

Lo que dejó la primera parte de la Temporada 6



En la primera mitad de esta temporada, la tensión entre los personajes alcanzó nuevos niveles. Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, antiguos rivales convertidos en aliados, enfrentaron nuevas amenazas y retos que pusieron a prueba sus habilidades y lealtades.

Mientras tanto, los jóvenes karatecas, como Miguel, Sam y Robby, se preparaban para el desafío definitivo: el Sekai Taikai, el prestigioso torneo que reúne a los mejores exponentes del karate a nivel mundial.

El Sekai Taikai: el clímax de Cobra Kai



La segunda parte de esta temporada nos adentrará en el corazón del Sekai Taikai, donde el nivel de competencia dejará a los protagonistas asombrados.

Miguel, Robby, Sam y los demás enfrentarán oponentes de élite, mientras Johnny y Daniel deberán demostrar que su visión del karate puede triunfar en el escenario global.

Esta entrega no solo promete combates intensos, sino también momentos cargados de emoción y nostalgia, elementos que han consolidado a Cobra Kai como una de las series más queridas de Netflix.

¿Dónde ver el final de Cobra Kai?



La Parte 2 de la Temporada 6 de Cobra Kai estará disponible exclusivamente en Netflix, consolidando la plataforma como el hogar de esta exitosa producción.

Si aún no has visto las temporadas anteriores, este es el momento perfecto para revivir el viaje de los icónicos personajes de The Karate Kid y su legado en Cobra Kai.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.