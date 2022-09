Conversar con CNCO es como hacerlo con viejos amigos. Y no es para menos, pues EXPRESIONES ha estado en cada una de sus etapas, desde que participaron en el reality La Banda en 2015. A finales de julio, el cuarteto sorprendió a sus miles de fanáticos con la noticia de que se separarían, pero que antes saldría su nuevo álbum y habría una gira mundial para agradecer a todos por el apoyo.

Esta nueva fase ya está en marcha, y tras ser invitados para tocar junto a Tini en Quito, a finales de agosto, recorrieron todos los medios de comunicación ecuatorianos para conversar del disco al que catalogan como el más sexy de su carrera. Erick Brian Colón, Zabdiel De Jesús, Richard Camacho y Christopher Vélez muestran su madurez y buen ánimo en cada una de las respuestas.

XOXO tiene varios temas un poco subidos de tono, entre ellos Sábanas mojadas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes las dejaron así?

Todos: Esas cosas no se pueden contar (risas).

Z: ¡Ni sé! Yo no sé de eso. Habría que chequear quién las deja así.

No se pongan nerviosos. Estas temáticas, un poco más pícaras, demuestran que han ido evolucionando en lo que dicen en sus canciones. ¿Su público creció con ustedes?

Z: Sí, todos han crecido con nosotros. Cuando empezamos hace siete años, esa misma gente que nos apoyó en un principio ha cambiado con nosotros. Y eso también nos lleva a hablar de otros temas, sin escondernos.

R: Ha llegado también gente nueva. Pero todos se acoplan a cada una de las etapas en las que estamos.

¿Cómo se dan cuenta de qué temas tienen que abordar en sus canciones?

C: Nosotros mismos. En los momentos de la composición vamos poniendo las ideas de las situaciones que ya estamos viviendo nosotros. En álbumes anteriores quizá salía el mismo tipo de letras, y sí teníamos más reserva para ciertas situaciones. Incluso con palabras más cuidadas. Jamás hemos hecho música obscena, pero ahora ya traen más picardía.

R: En este disco pensamos mucho sobre las canciones que incluiría. Algunos temas ya los habíamos grabado hace algún tiempo, pero los recuperamos y les dimos nueva vida. Tenemos nuevos productores y compositores. Fue largo, pero muy bueno.

¿Cuál es la canción que engloba a la perfección el concepto del álbum?

E: Considero que cada uno tiene un tema especial para darle respuesta a esto. Pero en general XOXO es un trabajo que se siente más personal para todos porque todos fuimos parte de las composiciones del 95 % del tracklist. Se siente mucho más de nosotros que discos anteriores.

Al estar tan involucrados ¿es el disco menos adolescente de su discografía?

C: Cada trabajo es una evolución. En esta etapa vemos las cosas diferentes y vemos detalles en donde antes no poníamos atención.

E: La diferencia de nuestra música ahora es que también hemos experimentado más cosas y hemos crecido. Hemos vivido un poquitico más.

¿Cómo fue para ustedes llegar a la conclusión de separarse tras siete años?

Z: Esta es una conversación que tenemos desde hace ya un tiempo. Nos vimos en la necesidad de retarnos para lograr nuevas metas. Estamos ya siete años juntos. Queremos experiencias nuevas y qué mejor que hacerlo con nuestras propias carreras. Ahora va a ser otra cosa, más dura.

Con esto confirman que serán solistas.

C: Ciento por ciento. Es que ya lo llevamos en la sangre. Sí o sí tenemos que hacer algo en la música, en el arte, producción.

¿Cuándo saldrá la serie para Disney+?

E: Si Dios quiere, a principios del año que viene. Es algo que nos tiene muy emocionados. Siempre quisimos hacer una película o algo en la ‘tele’ y la oportunidad nos llegó con Disney+. Fue una experiencia demasiado bonita y estamos locos de que las fans lo vean.

¿Cómo creen que será ese último momento juntos como banda?

C: Primero habrá ‘lloración’. Ese último show será una locura y aún no nos cae encima la realidad, porque todavía no hemos montado la gira final. Será muy especial y emotivo.

¿Ya han estado trabajando en sus primeros temas como solistas?

R: Sí, un poco. Ya nos metemos al estudio y probamos cosas, pero nada realmente firme. Por ahora es muy difícil para nosotros pensar en ese momento en el que todo se acabe. No estamos divididos, estamos viviendo el presente y disfrutando cada momento.

¿Vendrá un nuevo disco?

C: La verdad es que no sabemos, pero sí habrá más canciones. Hay mucho material guardado que queremos presentarles. No vamos a dejarlo perder.

La gira final empieza el otro año. ¿Ecuador está contemplado?

R: ¡Por supuesto que están!

C: Regresaremos a Ecuador para despedirnos. Ojalá pueda llevarlos a Loja, lo he prometido mucho y no ha pasado.

Fans de CNCO afuera del hotel Hilton Colón. Christian Vinueza // Expreso

Cncowners presentes

Las fans de CNCO no han perdido el entusiasmo por el cuarteto. Por eso, apenas se enteraron de que se encontraban en Guayaquil, se congregaron para recibirlos en el aeropuerto y afuera de su hotel. Y también tuvieron una reunión especial con sus chicos favoritos. Esto fue lo que opinaron dos de sus fanáticas más entregadas.

Queremos muchísimo a CNCO. Este es el último año en el que ellos van a estar activos como agrupación, entonces queremos aprovecharlos al máximo y hacerles sentir que siempre cuentan con nuestro apoyo Melanie Caguana