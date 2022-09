Una ‘parranda’ al estilo colombiano se vivió en el estadio Alberto Spencer, de Guayaquil, el pasado sábado en el concierto de Carlos Vives.

El músico samario trajo a Ecuador su tour Después de todo Vives, un espectáculo que, además de repasar su carrera de 30 años, introdujo al público guayaquileño en el mundo Cumbiana, su nuevo proyecto musical.

El show inició puntual y, para sorpresa de otros espectáculos en Ecuador, el público llegó con calma, sin tumultos y a tiempo. Por lo cual no hubo largas filas al ingreso.

Este concierto tuvo varios invitados especiales. La guayaquileña Mar Rendón estuvo a cargo del acto de apertura. Luego le siguió el conjunto de varios artistas denominado Masters en Parranda, invitados que integran el proyecto del pop colombiano, compuesto por artistas como Lucas Arnau, Jerau, Sin ánimo de lucro, Jbot & Tuti y Alejandro González. Este EP, también colaborativo con Vives, fue la cereza del pastel y con la que el público se prendió. La intervención tuvo un repaso por éxitos del 2000 como Te doy mi vida y El parrandero. Inmediatamente culminados estos temas, salió a escena Carlos Vives sonando Pa’ Mayté.

Continuó Déjame entrar, Matilde y Ella es mi fiesta. Con esta última pasó un imprevisto que puso nerviosos a los asistentes. En pleno estallido del tema, se fue la luz en Guayaquil, debido a un fallo general y las pantallas y bocinas se detuvieron de repente. Enseguida las tres coristas, los cinco músicos y Carlos Vives salieron de escena para ver lo que sucedía.

Este problema se resolvió tras 15 minutos y todo empezó tal donde se había quedado. Pero la energía de Carlos ya no fue la misma. Pese a que el concierto se desarrolló sin ningún otro contratiempo, recobrarla le costó al artista de 61 años. Entre sus músicos resaltó su cuerpo coral, el cual además de imponerse en el escenario bailó todos los temas. Mayté Montero es el corazón sonoro de este show gracias al dominio de su gaita y palos de agua. Por eso cada vez que pudo, el intérprete los mencionaba.

Carlos cantó y bailó en todo momento, pero a modo de respiro le daba el paso al público para que interprete ciertas partes.

El agradecimiento a Guayaquil siempre está presente, ya que fue una de las primeras ciudades que le abrió las puertas. Recordó que en su última visita, en el 2018, cayó una gran lluvia y que está acostumbrado que lo que pase aquí lo sorprenda.

Con una carrera de 30 años y tantos éxitos, es difícil resumirla. Por eso inició con sus temas más recordados y, de a poco, fue introduciendo a su gente en el mundo de Cumbiana, su último álbum conceptual doble, que retoma todo el ambiente sonoro de la Sierra Nevada colombiana. Así fue como llegaron Nota de amor, Canción bonita, Baloncito viejo y Cinerama.

Vives, que sigue vigente gracias a colaboraciones con nuevos artistas, reconoció la valía de que lo sigan invitando. “Es una enorme felicidad poder hacer canciones con artistas jóvenes que me invitan y que están felices de acercarse al sonido que hemos hecho todos estos años”. Sin embargo, no hicieron falta las voces de sus cointérpretes, como Shakira, Maluma, Camilo o Black Eyed Peas. Los músicos que lo acompañan y los arreglos realizados cubren las voces icónicas; y quedó en evidencia que él no trabaja con pista. Claramente al apellidarse Vives, tiene que ser todo en vivo.

Pero los invitados no faltaron y por eso estuvieron Nacho, Alejandro González y los Masters en Parranda. Con el primero cantó La mitad; con González, Hasta viejitos; y, con todos, La tierra del olvido y el Rock de mi pueblo.

Para los guayaquileños se está haciendo costumbre comprometerse en sus shows. En 2018 ocurrió lo mismo con la cantante cuencana Luz Pinos y su esposo Pablo Santacruz. Ahora una pareja de la localidad de Top box tuvo el mismo gesto, que lastimosamente las cámaras no pudieron captar, pero de la que Carlos tenía conocimiento, tras esto tocó la infaltable de los matrimonios, Volví a nacer.

Otro gesto del colombiano con su público guayaco fue la invitación al escenario a Daniela Zambrano. Ocurrió en Déjame robarte un beso, allí bailó y disfrutó del acordeón y la emoción de estar frente a más de 25 mil personas. A su vez le cantó su cumpleaños.

La fiesta terminó casi a la 01:00, con el tema Cuando nos volvamos a encontrar y la promesa de volver.

De este show quedaron pendientes temas como La gota fría, La foto de los dos y Voy a olvidarme de mí, una deuda que tendrá que pagar en su próxima visita.

