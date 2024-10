'Venom: The Last Dance' tiene el estreno más bajo en taquillas de la trilogía

Portada de Venom: The Last Dance

La tercera entrega de la saga “Venom”, titulada “Venom: The Last Dance”, ha arrancado en taquilla con $8.5 millones en preestrenos, una cifra que marca el inicio más bajo de la trilogía. A pesar de este inicio discreto, se estima que el filme podría alcanzar los $65 millones en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, aunque esto lo posicionaría por debajo de sus predecesores.

Venom y su inicio en taquilla

La trilogía de Venom inició en 2018 con su primer filme, que logró $10 millones en preestrenos y terminó acumulando $80 millones en su fin de semana de apertura.

La película fue un éxito total, llegando a $856 millones a nivel global, lo que impulsó la creación de una secuela y abrió el camino a otros proyectos enfocados en villanos de Spider-Man.

Posteriormente, la segunda entrega, “Venom: Let There Be Carnage”, incrementó las expectativas con $11.6 millones en sus preestrenos y un debut de $90 millones, incluso en medio de la pandemia, con muchas salas de cine aún bajo restricciones. Esta película cerró su recorrido con una taquilla global de $506 millones.

“Venom: The Last Dance” cuenta con un presupuesto de producción de $120 millones, una cifra relativamente modesta para una producción de este tipo. Si bien sus preestrenos y expectativas de fin de semana no son tan elevadas como sus antecesoras, las previsiones de recaudación global, estimadas en $180 millones, sugieren que la película logrará cubrir su inversión inicial y generar ingresos adicionales a medida que se estrene en más mercados internacionales.

La trama de este último capítulo continúa justo después de los eventos de “Let There Be Carnage”. En esta ocasión, el protagonista Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, y su simbionte Venom están en fuga, perseguidos tanto por el gobierno de Estados Unidos como por seres alienígenas provenientes del planeta natal de Venom.

Además de Hardy, el elenco incluye a Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham y Cristo Fernández, entre otros.

Con el cierre de “Venom: The Last Dance”, Sony concluye una de sus sagas más exitosas en el universo de Spider-Man, dejando abierta la posibilidad de explorar nuevas historias en el mismo mundo de villanos

