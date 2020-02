Kirk Douglas y su fallida venida a Ecuador

Una de las últimas leyendas de Hollywood desapareció del firmamento de las grandes estrellas, aquellas que brillaban a lo lejos y para el común de los mortales resultaban inalcanzables.

Kirk Douglas, aquel hombre que iluminó la pantalla en clásicos como El ídolo de barro (Champion, 1949), Cautivos del mal (The bad and the beautiful, 1952), Senderos de gloria (Paths of glory, 1957) y Espartaco (Spartacus, 1960) murió el miércoles a los 103 años de edad, rodeado del cariño de sus familiares, entre ellos, el también actor Michael Douglas.

Nacido en Nueva York el 9 de diciembre de 1916, extrañamente, pese a su gran trayectoria que abarcó más de seis décadas, jamás ganó el Óscar. La Academia enmendó él error al concederle en 1996 un honorífico.

Pancho Segura, Agustín Febres-Cordero y Kirk Douglas en Los Ángeles. Cortesía

Quienes lo conocieron, dicen que fue alguien que gozaba la vida. El empresario ecuatoriano Agustín Febres-Cordero, fue uno de ellos y sintió mucho su muerte. El guayaquileño recuerda que lo conoció personalmente gracias a Pancho Segura en mayo de 1983, cuando se encontraba precisamente en los preparativos de la primera edición del Torneo de Celebridades. “Estuvimos en su casa de Beverly Hills en Los Ángeles junto a Pancho y Sela Ward. Le hicimos una cordial invitación para que asistiera al evento. Jugamos tenis con él ese día y me pareció un tipazo, pues aunque era una estrella de cine, me llamó la atención su sencillez, jovialidad, sentido del humor y simpatía. Alguien muy agradable”, recuerda Agustín.

Añade que él tuvo toda la intención de participar en el partido inaugural en el Tenis Club del Puerto Principal, pero lastimosamente se cruzó con la filmación de una película (La fuga de Eddie Macon). “Kirk Douglas se quedó con las ganas de conocer nuestro país y principalmente la islas Galápagos, de las que tenía muchas referencias”.