Chiva Ruiz, la ecuatoriana favorita de las estrellas

Cuando EXPRESIONES hizo el primer contacto con Silvia ‘Chiva’ Ruiz para cuadrar esta entrevista, dijo que tenía todo el tiempo del mundo porque se había roto el tobillo y debía estar en cama por un largo período.

El día que conversamos con ella, compartió más detalles de lo sucedido. El accidente ocurrió en medio de la gira Mañana será bonito, de Karol G, por Estados Unidos. Esta fue la primera vez que la artista colombiana ofreció conciertos en estadios (quince en total) y Chiva se tuvo que regresar a su casa cuando faltaban tres. Por suerte, su equipo de producción y logística ya tenía claro lo que debía hacer. Además, ella ya había dejado casi todo listo.

Entre risas confiesa que ve lo ocurrido como una señal del universo, para bajar un poco el ritmo laboral que mantiene desde hace algunos años. En 2007 empezó su carrera profesional en la industria y desde ahí no ha parado. Su metodología de trabajo se basa en ser una persona resolutiva y proactiva, dos cualidades que le han permitido permanecer y destacar en el área de la producción de conciertos, teniendo en cuenta los cambios que ha estado teniendo el sector últimamente.

Otro aspecto a resaltar, dice Chiva, es tener contactos que se muevan en el mismo rubro. Eso le ha dado la posibilidad de contar con otras alternativas y saber a quién pedir soporte cuando aparece un inconveniente en ciudades o países distintos.

En 2013 se mudó junto a su pareja a Miami, ciudad clave para la música latina. “Al principio, me parecía algo muy grande, porque yo venía de Ecuador, a donde iban pocos artistas. Pero al final, no fue tan duro como yo pensé”, cuenta la productora nacida en Tulcán, Carchi.

Recorrer el mundo con la música se ha convertido en su modo de vivir y se nota que lo disfruta al 100 %.

Luego de terminar la carrera de Ingeniería Comercial en Quito, la ecuatoriana se fue por un año a Estados Unidos para estudiar inglés. A su regreso, en 2007, un amigo que se desarrollaba como abogado la contactó, porque en ese momento Julio Iglesias estaba por llegar al país con su tour y estaban buscando personas bilingües que se pudieran comunicar con el equipo del artista.

Lo que empezó como un trabajo inesperado, se convirtió en un estilo de vida. Aviones, aeropuertos y estadios son ahora los lugares en los que permanece la mayor parte de su tiempo. “Desde el inicio me encantó lo dinámico que es este trabajo, en el que no puedes resolver los problemas después, sino en el momento”.

Aunque desde afuera se puede pensar que trabajar en conciertos es vivir ‘de fiesta’, Chiva lo desmiente. Resalta lo sacrificado que es no solo por estar viajando constantemente, sino por los horarios en los que estos se desarrollan.

Sin embargo, a ella nada le quita la gratificación de lo hecho cuando, en cada arranque de un show, escucha los gritos de emoción, ve al público llorando o con alegría y observa cómo la sonrisa se apodera del rostro de las personas. “Trato de nunca perderme el comienzo de los espectáculos. Es indescriptible. Estoy consciente de todo el esfuerzo detrás para que eso se dé”, agrega.

Invertir en experiencias, no en conciertos

Asistir al concierto de un artista se ha convertido en toda una experiencia. Ahora hay que tener en cuenta el dress code, lo que debe hacer el público en ciertas canciones, la creatividad de los visuales y las luces, así como la construcción de escenarios más complejos que reflejan la propuesta y esencia del artista en ese momento.

Un show es una conexión íntima y única entre la estrella y sus seguidores, y es por eso que el esfuerzo que hay detrás es cada vez más grande. “Es más retador, pero yo creo que a mí me siguen llamando y sigo teniendo trabajo porque me he sabido acoplar fácil a las situaciones. Como lo dije antes, resolver al instante es primordial. Además, yo no me hago lío con nada”, revela Chiva.

Las giras más especiales

Le pedimos a Chiva que haga un top 3 de sus tours favoritos hasta el momento y el número uno se lo lleva Sebastián Yatra indiscutiblemente. Empezó a trabajar con el colombiano después de la pandemia, hasta el año pasado. Giraron por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Se formó una familia increíble y el artista es un ser humano increíble también. Sebastián siempre se preocupa por todos, sabe de dónde venimos, te está preguntando siempre cómo estás y cómo está tu familia. Como él es así, irradia muy buena energía en su equipo y por eso todos nos llevamos tan bien”, comenta.

En el segundo puesto está Marc Anthony, con quien compartió alrededor de seis años de trabajo. A este ‘crew’ le tiene un cariño muy especial, ya que fue de los primeros tours grandes que hizo con gente de todas partes del mundo. Para ella significó un salto en su carrera.

Para el tercer lugar no tiene un solo nombre, se le hizo difícil escoger, pero asegura que siempre recuerda el agradable ambiente que se formó con los equipos de Ricardo Arjona y Maná mientras giraban por el mundo.

