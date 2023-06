Chismes deportivos: Entre apapachos y estilo

No todo fue celebración y regalos durante el pasado domingo. A algunos les tocó trabajar. Aunque no hay como negar que ver a los deportistas en el rol del padre llamó más la atención que cuando están en una cancha o en el ring.

Lejos de apapachos, la agenda también fue seria, sobre todo para los futbolistas de la Tri que estuvieron el fin de semana concentrados para el amistoso con Costa Rica.

Sin más que adelantarles, mire como pasaron ellos esta popular fecha.

Viaje soñado

Así como otros padres, Christian Noboa, quien juega en el PFC Sochi de Rusia, disfrutó con sus dos pequeños. Pero en esta ocasión aprovecharon la fecha con viajes soñados, en los que se nota que han podido pasar tiempo de calidad. Aunque hace una semana ya venían gozando sus vacaciones en Francia, el domingo se los vio en Grecia, donde el crack pudo sacar unas fotazas con tremendos paisajes de fondo. A modo de broma, en un post le dice a sus nenes “Con mis espartanos”.

Celebrando en familia

El campeón Marlon ‘Chito’ Vera, en cambio, estuvo muy consentido por los suyos. En otras ocasiones ya se ha visto lo entregado que es por su familia y lo bien que la pasan juntos.

Así que esta no fue la excepción. Junto con su esposa e hijos disfrutaron un día soleado en la piscina donde Chito pudo sacar tiernas fotos.

En las redes les pusieron corazones y felicitaron por su rol de padre.

¡Qué look!

No, no estaba disfrazado como una celebridad. Estaba vestido siendo él mismo, solo que un poquito más estiloso. Es Beder Caicedo, jugador de Independiente del Valle, quien salió de su zona de confort para probar la faceta de modelo. Esta vez se animó a lucir looks para un papá moderno diseñados por una marca; y si se presta atención a las fotos, parece que no se le dificultó ni un poquito el tema de posar. ¡Qué bien que lucen los futbolistas no solo cuando están con el uniforme!

A la distancia

Unas ternuritas. Los posteos de Enner Valencia en las historias de su Instagram tal vez derritieron a más de uno. Se ve una foto de su esposa Sharon Cortez junto a sus hijos, junto a una dedicatoria con emoticones. Y en otro post, un video que le hicieron sus nenes deseándole un feliz día. Un amor de padre, sin duda. A su regreso será apapachado tal como se merece por sus pequeños.