Estos son los goles fuera de la cancha

Love is in the air... (léase cantando, porque así está el ambiente para algunos). Este fin de semana hubo derroche de amor en la boda de Joao Rojas y Kristy, más conocida como la Samba Alvarado.

Pero el amor está en el aire también por la solidaridad de los futbolistas ante la tragedia de Esmeraldas, donde son nacidos muchos de ellos.

EXPRESIONES no le pierde el rastro a los deportistas. Acá les contamos todo lo que pasa fuera de la cancha.

Cristiano Ronaldo es un imán para las marcas Leer más

Rezando por la provincia verde

Casi la mitad de los convocados por La Tri son futbolistas nacidos en Esmeraldas. En el caso de algunos, aunque estén lejos, el amor por su provincia está primero.

Fue el caso de Piero Hincapié, jugador de Bayer Leverkusen, quien desde la historia de su Instagram mostró su preocupación por lo que están sufriendo las familias esmeraldeñas tras las intensas lluvias. No hay duda de que, si él estuviese en Ecuador, estaría ayudando. Un crack.

Los 45 de Domínguez ya tienen auspicio

¿Recuerdan cuando Alexander Domínguez confesó que su mejor atajada fue gracias a que calza 45?

Pues si bien la talla de zapato es grande, los auspicios no le han faltado. Hace unos días, el arquero le metió flow a uno de sus post en redes sociales.

“Listo para ir a cenar con estilo y comodidad”, escribió para promocionar una marca de calzado. Domínguez, al parecer, sabe a quién le confía sus pies. ¡Y que los cuide bien!, ya que está convocado para los próximos partidos de La Tri.

Joao Rojas y 'La Samba' Alvarado: la boda en imágenes Leer más

Leo, el más emocionado

Tras la publicación de los convocados para jugar en La Tri, Leonardo Campana fue una de las sorpresas en la alineación para delanteros.

Hace tiempo que los hinchas lo pedían y, para alegría de ellos, al fin se dio.

Desde una historia de su cuenta de Instagram, que supera los 271 mil seguidores, Leo escribe lo feliz e ilusionado que está al ser convocado.

El Inter de Miami, donde actualmente juega, también lo felicitó.... Y, hay que decirlo, hay chicas que también están felices para poder gritar su nombre desde las gradas. Aparte de buen jugador, es atractivo. No hay duda.

La boda que ya no es secreta

Hay quienes dicen que Guayaquil es chiquito y lo que pasa aquí la mayoría se entera. Por eso, aunque ya causaba sorpresa la visita de Joao Rojas y Kristy Alvarado a la ciudad en días pasados, el domingo 4 de junio se supo el porqué.

Celebraron su matrimonio en isla Mocolí, en compañía de familia y amigos. Las fotos que subieron los invitados hicieron que este evento dejara de ser secreto.

Kristy cambió dos veces de vestido, uno largo estilo sirena para la ceremonia y otro corto, combinado con unos crocs blancos para la fiesta.

A Joao, en cambio, no le faltó un tono celeste en su look. Y para las fotos con sus amigos bromeó haciendo el número tres. Es que la noche anterior, Emelec le había ganado 3-1 a Barcelona. Un fin de semana soñado para ambos.