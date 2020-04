Los Chávez Palomeque más unidos que nunca en esta cuarentena

En el hogar de la actriz y el empresario hay cuatro niños, de diversas edades. Roberto Andrés (conocido como ‘Tatum’, de 11 años), Isabella Cecilia (a quien llaman Bela o Isa, de 9), Fiorela Valentina (‘quien nació el día en que Barcelona consiguió su estrella 15, razón por la cual su padre la ‘bautizó’ como Estrella 15, aunque también le dicen Potshy, de 3) y Flor María (Tocita, de un año). Son una familia de apodos y risas...

Flor dice que ellos la han sorprendido, pero para bien, pues son muy colaboradores. Cuando les da una tarea lo primero que dicen es: “Bueno mamita” o “Ya mamita”.

Cuenta que sus hijos grandes la ayudan con las pequeñas , ven juntos la televisión, pintan, juegan a que van de campamento, aunque reconoce que la habitación termina como si hubiera pasado un huracán, pero se divierten y distraen mucho. Cuando están todos juntos no faltan los juegos de mesa y las películas, sus favoritas: Ralph el demoledor; José, el rey de los sueños; Coco y Maléfica.

Flor e Isabella tienen una gran conexión, es más su madre la llama su mejor amiga y compañera. Entre ellas hacen días de spa y galletas.

Nuevamente el dúo (Roberto y Flor) trabajando juntos, es un éxito. Él arregla las habitaciones, lava la ropa, barre. Ella cocina, lava los platos y la tetas, se han repartido los quehaceres. La intérprete de ‘La Mofle’ asegura que en este tiempo se ha vuelto toda una chef…

¡Ah! Pero los pequeños también tienen tareas, Robertito es el encargado de poner la mesa linda. Isabella le ayuda con el arroz y es quien le da las nuevas ideas para las recetas. Fiorella recoge la ropa que su hermana menor saca de los cajones y está pendiente de ella, la cuida. “Me grita… mami la bebé está por la escalera, Tocita está chupando el cable”.

¿A quién le ha costado más el encierro?

A Fiorella, a cada instante le dice a su madre que quiere ir a la escuela, ver a su tía, quiere ir al cumpleaños de alguna de sus amigas, es la que más extraña salir.

“Los dos más grandes están conscientes de lo que está pasando, con ellos oramos, es más se han enterado de algunos fallecimientos, tanto de amigos como de conocidos. Me abrazan, me besan y me dicen que ya va a pasar, que esté tranquila”.

El único horario, la ‘dormida’

Revela que todos se acuestan a las 22:00 y se levantan a las 07:30. Flor sostiene que no le gusta poner horarios porque siente que se estresan. “Les digo qué quieres hacer tú hoy, uno dice quiero arreglar el cuarto, la otra desea ayudar en la cocina. Entonces mientras hacen eso no pueden coger sus tablets”