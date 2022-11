Si se trata de dar de qué hablar, las Kardashian son expertas y el Día de Acción de Gracias que se celebró el pasado jueves 24 de noviembre es una buena ocasión. Kim y Tristan Thompson, exnovio de su hermana Khloé, compartieron en sus redes sociales la visita que hicieron a un centro penitenciario para jóvenes de Camp Kilpatrick, en California.

“Estos jóvenes se han ganado su plaza en este campamento modelo en Malibú por su gran comportamiento. Muchos están en clases universitarias y han hecho grandes cambios en sus vidas”, escribió ella.

La socialité relató que durante la cena los privados de libertad compartieron sus sueños con los visitantes. “No puedo esperar a verlos todos hechos realidad”. El deportista, por su parte, agradeció a los jóvenes que hubiesen dado un cambio radical a sus vidas.

Y es que no hay duda que Estados Unidos se paraliza con esta tradición que se festeja el cuarto jueves de cada noviembre. Mucho ayuda el desfile de almacenes Macy’s en Nueva York, un verdadero clásico cultural que se lleva a cabo nada menos que desde 1924 y que reúne a unas ¡50 millones de televidentes!

Este año, Mariah Carey se convirtió en la reina. Envuelta en un esplendoroso vestido rojo y con su villancico con su exitoso villancico All I want for Christmas is You, deseó un feliz día y dijo estar “agradecida y tan orgullosa de mis hermosos hijos Roc y Roe y por los preciosos momentos de la vida!". Ese fue su mensaje.

También estuvo Lea Michele, la actriz de la serie Glee que ahora protagoniza el musical Funny girl, de Brodway. En el desfile interpretó Don’t rain on my parade, que Barbra Streisand hizo tan popular.

Selena Gomez se decidió por algo más íntimo y se unió Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, para certificar que, definitivamente, ahora los tres son inseparables. En un vídeo compartido por la pareja, se los ve disfrutando juntos, con un menú poco convencional, en el que el pescado y las papas fritas reemplazaron al tradicional pavo.