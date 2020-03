El 3 de enero, la actriz Cameron Diaz reveló que ella y su esposo Benji Madden se convirtieron en padres de una niña, Raddix Madden. La actriz de 47 años mantuvo en secreto todo su embarazo.

Cameron y su esposo aun no han revelado imágenes sobre su bebé. Donato Sardella

Las redes sociales son un perfecto medio para dar a conocer el nacimiento de los nuevos bebés celebrities. Así, los fanáticos del mundo de los famosos se enteran -en ocasiones con retraso, de que sus ídolos se han convertido en padres (en ocasiones por primera vez). Y queda al descubierto su lado más adorable...

Este año del que apenas han transcurrido un par de meses, las noticias de este tipo han sido abundantes. El puertorriqueño, por ejemplo, Myke Towers anunció a través de una foto, el nacimiento de su primer hijo, el 16 de enero, el mismo día de su cumpleaños, producto de su relación con su novia por ocho años. Junto a la foto, un tierno mensaje: "Con mi yk".

Mike Towers y su hijo. instagram

La modelo Ashley Graham y su esposo Justin Ervin dieron a conocer al mundo a su primer hijo el 18 de enero, con una foto a través de las redes sociales. En ella se ve a la recién estrenada mamá en uno de los momentos más íntimos y emocionantes: la lactancia.

Un par de días después, el 20 de enero, la actriz y cantante Christina Milian dió a luz a su primer hijo con su novio Matt Pokora. En su cuenta de Instagram la actriz publicó una foto con su bebé Isaiah. El rostro de la artista y la mano del bebé lo dicen todo.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron a conocer al mundo el nacimiento de su bebé a través de una foto en la cuenta de Instagram. La bebé nació el 30 de enero, la menor de dos pequeños gemelos que nacieron en el 2017. El embarazo de la tenista fue uno de los secretos mejor guardados.

Milla Jovovich presentó a través de su cuenta de Instagram a su bebé Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson. En este compartió un álbum de fotos que tomó en el hospital el 2 de febrero, el día que nació su tercera hija. ¡Imposible no enamorarse de la bebé!

La actriz y cantante Anahí Puente junto a su esposo, el político Manuel Velasco, anunciaron el 2 de febrero la llegada de su segundo hijo, Emiliano. La actriz luce regia, aun sin una gota de maquillaje.

El 14 de febrero el cantante Robbie Williams reveló junto a su esposa la llegada de su hijo Beau Benedict Enthoven, diez días después de su nacimiento, a través de un video. Fue ella la que lo publicó, con lo que dejó en claro lo bien que le sienta a Robbie el papel de papá.

El 26 de febrero la actriz Laura Prepon subió una foto de su nueva bebé con su esposo Ben Foster, ellos actualmente tienen otra hija de dos años. La actriz de 'Orange Is the New Black' escribió: "Recibiendo en casa a nuestro nuevo manojo de amor. Abrumada con gratitud". Sin duda, se la ve dichosa.