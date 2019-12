Cecilia Cascante: "El 2019 ha sido perfecto en todos los sentidos’

Positivo y con muchos cambios. No tiene quejas del 2019. Así define Cecilia Cascante el año que termina. Hace tres meses contrajo matrimonio con el actor Martín Calle, su compañero en la serie '3 familias', de Ecuavisa.

“La vida de casada no la he sentido mucho porque trabajamos juntos. Ahora nos vamos juntos al canal, regresamos juntos a casa. No ha sido tan drástico. No soy ama de casa al cien por ciento. No imaginé que iba a casarme. A los 30 me veía con una familia, pero llegó a los 37”, manifiesta entre risas.

La actriz y su esposo esperan encargar un bebé pronto. Para ella será su debut como madre. Él ya tiene cinco hijos.

Cecilia grabó la quinta temporada de la comedia familiar del Canal del Cerro e inició la sexta parte que todavía no se emite. “Nunca paramos, fue sobre la picada. Creo que grabaremos hasta marzo del 2020”.

Una de las costumbres en esta fecha es quemar lo que se vivió en el año que finaliza. “Para mí quemar no es algo malo. Para mí quemar es algo que se va al cielo y que se cumplirá si lo deseas con todo el corazón. Flor María Palomeque tiene una tradición, ella escribe una carta con lo que desea y la quema. Ha sido un año perfecto en todo sentido. Ahora quiero ser mamá y tener mi propia casa. Todo creo que se puede dar. Me enfocaré más en ello”.

Otro de sus planes es seguir con los cursos de automaquillaje. “Me cambié de local y ofrecí otros servicios en mi estudio”.

Por primera vez recibió el premio ITV como mejor actriz por su trabajo en '3 familias'. “Después de esta serie existen proyectos, creo que por fin se termina (risas). Una producción maravillosa, pero no quiero seguir en lo mismo y encasillarme. Le debo mucho a esta comedia, me permitió darme a conocer más. Con Martín tenemos proyectos, pero los aterrizaremos más adelante. Hemos tratado, pero es complicado mientras estemos en el canal porque nos consume tiempo”.

El nuevo año lo recibirá en familia en su casa. “Generalmente nos vamos a la Costa, pero como mi hermana Rosita será madre en enero, no queremos arriesgarnos a movernos a otro lugar”.

Cecilia se sorprendió porque EXPRESIONES la eligió como uno de los personajes del año por su talento, carisma y trabajo. “Es grato, enriquecedor y me siento feliz por el cariño del público”.