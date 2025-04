Del retiro al éxito viral: así renació La Casetera y logró el puesto 1 en Ecuador

Alegría, fiesta y cumbia son los tres elementos que definen a la agrupación mexicana La Casetera.

EXPRESIONES lo constató en su primera entrevista con un medio ecuatoriano, puesto que este país fue el primero en ponerle oído a su música y posicionarla en la radio.

La canción en cuestión se llama Besitos en la playa, la cual tiene todas las características para convertirse en el próximo clásico bailable, infaltable en los grandes festejos.

Pero este tema inédito también marca una etapa más creativa para la agrupación, que tiene más de ocho años tocando. El concepto de La Casetera inició como un espectáculo retro integrado por artistas de gran trayectoria en la música popular. Ahora, toda esa energía y talento dieron lugar a un álbum denominado Lado A, el cual fue presentado el pasado mes de marzo.

Neto Grazzia, Quirri Padilla, Yuli Flores, Fede Caballero, Omar Hech y Paco López hacen tributo a las canciones más clásicas del género grupero, cumbia, tejano, sonora y más. Y con sus propias composiciones van tras la conquista del mercado sudamericano. Así fue la charla con la banda.

En el pasado...

¿Por qué algunos de ustedes se habían retirado de la música?

Estábamos retirados por algunas razones, pero nos dimos cuenta de que no podemos hacer nada si no estamos vinculados con la música. Habíamos estado de gira por más de 25 años antes y La Casetera nació con las ganas de tocar música que nos gustara, haciendo algo desinteresadamente y entre amigos, y ahora nos trajo nuevamente a hacer discos.

Las letras de las canciones están escritas con un lenguaje muy común, como habla ahora la nueva generación. Pero su público nostálgico es mayor. ¿Fue planeado?

No fue así, pero nuestro público se ha ampliado. Van varias generaciones a vernos. En la composición de las canciones nos juntamos con varios letristas de México y el lenguaje del álbum solo era estar en concordancia con la actualidad. Hay juventud y experiencia en este disco. La creación no tenía las cadenas para que la banda tenga trabajo. Gracias a Dios, tenemos muchas presentaciones todo el año. Hacer música nueva no era para tener qué tocar.

Un show cada vez más extenso

¿De qué manera van a implementar las canciones de Lado A en su gira?

Estamos viendo cómo vamos a hacer para llevar estos dos mundos. En nuestros shows más grandes sí hemos tocado ciertas canciones inéditas.

¿Cómo hacen para aguantar un show de más de 100 canciones?

Es un show cansado, pero lleno de amor. Es un espectáculo diferente y musicalmente es muy rico. No tocamos el cover así nada más, lo hacemos nuestro. Es un trencito de sentimientos.

Se nota que la estética al vestir es muy importante para ustedes como banda.

Conservamos nuestro estilo, pero Yuli llego a ponerle más brillo y colores. Vero Solís es la diseñadora de nuestros vestuarios. Consideramos como respeto para el público salir al escenario bonitos y brillando. Nuestro concepto es muy visual.

¿Cómo definen concepto de su sencillo anterior, Amores impuntuales?

Es haber conocido a la persona correcta en el momento equivocado. Todos hemos tenido un amor así. Y aquí todos lo hemos vivido.

Música nueva

¿Cómo fue enterarse de que Besitos en la playa se colocó en el puesto 1 de Monitor Latino en Ecuador y en Chile?

Es increíble. ¡La Casetera ha sido una cajita de sorpresas! Cada vez nos da más alegrías. Empezamos de manera desinteresada, solo para divertirnos. Y ahora, en estos años, han pasado cosas que nos han permitido volver a enamorarnos de lo que hacemos. Es un segundo aire para varios de nosotros que ya nos habíamos retirado de la música. Somos dos generaciones dentro del grupo y eso le da un sonido muy característico.

¿Cómo se dieron a conocer en México?

Fue con un espectáculo retro que seguimos haciendo. Es un concierto de tres horas y media, con más de 100 canciones. Lo hemos llevado por toda la república mexicana. Este álbum nació por el pedido del público y de nuestro sello discográfico. Yuli, Omar y Fede eran los más entusiasmados por hacer algo nuevo. Yo (Neto) y Quirri ya veníamos de agrupaciones exitosas y habíamos dado un paso al costado. Ahora, con el ranking de Monitor Latino, nos damos cuenta de hasta dónde estamos llegando. Nos consideramos una banda nueva para Latinoamérica.

¿Cómo nace la canción Besitos en la playa?

Es una composición de Yuli y nos tiene felices.

