Tras 2 años ausente de la TV, Carolina Mella vuelve a la pantalla a través de Teleamazonas. Antes fue parte de 'Visión 360', trabajó con Tania Tinoco en Ecuavisa y, además, en un medio digital. Ahora es productora periodística de 'TeVeo Ecuador'.

Se encarga del contenido y los ejes del programa. Desde el martes presentará el espacio con Martina Vera, hija de Carlos Vera.

Katiuska Peralta. Cortesía

Katiuska, operada

Katiuska Peralta no la ha pasado muy bien. Ha tenido problemas de salud y por ello debió ser sometida a una extracción de miomas. “Estos hicieron que tenga hemorragias abundantes y, por lo tanto, estuve anémica; cuando supe aquello, tomé la decisión de operarme. Gracias a Dios, me siento bien. He estado en reposo absoluto y poco a poco estoy retomando mis actividades. Aumenté cinco libras por estar sedentaria”.

La presentadora radial prepara la tercera edición del reto 'Fulminada pero feliz', con su equipo de nutricionista, coach y entrenadores. Seguramente, esas libras las perderá pronto.