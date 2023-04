Carolina Jaume encuentra el amor en Manta y con un atunero

Carolina Jaume vuelve a sonreír. Tras su separación de Allan Zenck, la actriz y presentadora intentó amar de nuevo. Primero con Arturo Vizcarra, más conocido como 'Rayo', pero la relación no prosperó.

Ahora, aparece sonriente y feliz en varias fotos que se han viralizado en las últimas horas. Estas corresponden a un encuentro que la ex Estrella de Octubre mantuvo en Manta con Aldo de Genna. Para quienes no sepan quién es él, se trata de uno de los hijos de la empresaria atunera Lucía Fernández, ex Miss Ecuador.

Aldo, quien fue pareja de la prefecta electa, Marcela Aguiñaga, sigue los pasos de su madre y se dedica al negocio familiar.

El encuentro con la exconductora de BLN y Soy el mejor tuvo lugar en Casa Rosada, un restaurante de lujo, propiedad de Fernández, muy concurrido en la ciudad manabita.

Solo el tiempo dirá si esta relación va en serio o solo quedará como un amor de verano.