Carlos Vives y Camilo viajaron al pasado con Baloncito Viejo

Una colaboración que se esperaba, pero no se veía venir tan pronto. Carlos Vives se unió a su compatriota Camilo para presentar su nuevo sencillo titulado Baloncito Viejo, tema que formará parte su próximo álbum Cumbiana 2 y que reúne los sonidos característicos de Colombia, como siempre lo hace Vives en sus producciones.

En la producción del sencillo participaron Carlos Vives, Andrés Leal y Martín Velilla, y en la composición los mismos nombres más Camilo y el nominado al Latin Grammy Jorge Luis Chacín.

En la canción y el video musical, Vives y Camilo expresan la metáfora del amor a través del fútbol en donde utilizan el ‘baloncito viejo’ como su símbolo y resaltan la importancia de jugarlo de forma responsable para no lastimar al otro. “Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más”, dice un extracto de la canción.

La pieza audiovisual estuvo bajo la dirección de Felipe Montoya y Sergio Ramírez y contó con la dirección creativa del propio Vives. Fue filmado en la ciudad de Miami y en este los artistas viajan en el tiempo en una historia desarrollada en un club deportivo del siglo XIX, el video se inspira en la estética, el vestuario y la escenografía de producciones tales como The English Game.

El protagonista, interpretado por Lucca Pietro, juega en el equipo contrario a los artistas, y el partido es una representación de lo que sucede en el amor, en donde a veces se gana y a veces se pierde, donde la lucha es incansable y se sueña con el momento de la victoria: estar con la persona que deseas.