¿Carlos Scavone se va de 'Combate'?

En enero pasado, cuando EXPRESIONES conversó con Carlos Scavone, el presentador de 'Combate' mencionó una propuesta en el extranjero, aunque no dio detalles. Algo se estaba ‘cocinando’ para comercializar en las diferentes plataformas digitales. El actor prefiere no decir nada.

Si aquello se concreta, el dolor de cabeza es para la producción del reality de competencia de RTS, porque el espacio no despega (por un montón de razones, una de ellas es el horario), es decir tambalea, y buscar un reemplazo (aunque sea por poco tiempo) generaría un nuevo conflicto, incluso hasta con las marcas.

El programa se estrenó el lunes 15 de abril (ni siquiera ha transcurrido un mes), y recién Carlos y Emiliana Valdez están tratando de posicionarse. Se han dado días en que los que la sintonía es sumamente baja y aquello es preocupante. Tampoco puede perder la oportunidad.

Al respecto, la productora de 'Combate', Pilar Navarrete, expresó: “Originalmente es un actor y por ello tiene representante extranjero que negocia su participación en otras plataformas. Cuando nos comunicamos con Carlos Scavone el año pasado, comentó que había grabado un piloto. Sé que lo están negociando, puede ser con Netflix o con otras plataformas.

No es algo seguro que esté negociado. Además son algunos capítulos en los que tendría una intervención. Está en el canal aprendiendo mucho, es responsable, lo quieren y se siente contento. No es verdad que ya se va, y si ocurre, ni siquiera Carlos lo sabe. Lo que sea podría pasar, a fines del 2024, en 2025, o no podría ocurrir”.

