Carlos Marengo: "Soy un raro 'sugar daddy'"

1 “He forjado una amistad con varias chicas que han sido también mis pacientes y con quienes ahora existe un vínculo comercial, entre ellas Verónica Saltos y Arianna Mejía”.

2 “Quisiera operar a Sandra Bullock, me parece guapísima. Ella no necesita mucho, realmente”.

3 “Hay gente conocida que en Ecuador requiere un ABC urgente, pero si doy sus nombres me matan (risas)”.

4 “Una vez suspendí una cirugía porque la paciente estaba mal del estómago y fue horrible, se contaminó el quirófano y tuvimos que esterilizarlo por 24 horas”.

5 “Tengo fantasías y un fetichismo con Scarlett Johansson. Me gustaría ser capturado por ella con su personaje de Viuda Negra en Avengers”.

Desde la tranquilidad de su casa posando junto a su perra para EXPRESIONES. Agencia (ag-extra) Christian Vinueza

6 “Conservo el regalo de una paciente a la que se le formaron unas piedras a nivel de glúteos y caderas por los biopolímeros. La operé y le saqué esa sustancia por completo y tuve que rellenar los espacios con la piel que le sobraba del abdomen. Aún tengo el cuaderno de Snoopy que me obsequió y en el que escribo poemas”.

7 “Ni la alcaldesa de Guayaquil ni la prefecta del Guayas necesitan operarse, ellas son bellísimas. Hay mujeres en la función pública que sí lo necesitan pero depende de ellas, a algunas políticas sí he operado y de diversas tendencias”.

8 “En general tengo buen carácter, casi no me molesto. Soy bien relajado y controlado y si algo me incomoda es la gente malagradecida y desleal”.

9 “Tuve dos relaciones tóxicas en mi vida, no me he encontrado con psicópatas. Hoy mi corazón está contento y sano”.

10 “De mis colegas y amigos me dejaría operar sin problema por Édgar Quintero”.

Navegar en su bote es uno de sus mayores pasatiempos. Cortesía

11 “A veces soy muy confiado, me ha tocado aprender a no darme tanto y no ser tan sentimental y más bien analítico y cerebral”.

12 “Soy un ‘sugar daddy’ raro, he salido con chicas jóvenes, pero no soy de comprarles departamentos ni joyas, me gusta invitarlas a la playa o a comer, pero hasta ahí. Jamás me dejaría desplumar”.

13 “Me identifico con el lobo porque no se inmuta cuando ladran los perros, por ahí hay una Caperucita”.

14 “Me tomaría un trago con Fher Olvera, del grupo Maná, habría harto tequila (risas). Esta banda ha evolucionado conmigo”.

15 “Si yo fuera un plato sería un espagueti a la diabla y como postre, un tiramisú”.

Hace un par de años empezó a tatuarse partes de su cuerpo, una afición compartida con varios de sus pacientes. Cortesía

16 “En estos tiempos es fácil averiguar e investigar a un cirujano o ingresar a la página del Senescyt, pero el momento de la consulta es crucial para un paciente y hacer clic con el doctor”.

17 “Me buscan más por cirugías en la nariz. Me han visitado con fotos de Anahí y Nicole Kidman, pero yo no engaño, si las condiciones estructurales no dan, no se hace, también hay quienes quieren el cuerpo de Jennifer López o de Sofía Vergara”.

18 “El cambio de sexo es una cirugía metódica pero no difícil. En Ecuador no se lo hace, se van afuera, hay muchos prejuicios”.

19 “Un cirujano que se respete debe ser sincero, auténtico, honesto y leal con sus pacientes. He perdido cirugías, pero yo no miento y no me gustan los problemas”.

20 “Nunca fui un chico plástico ni tuve enamoradas plásticas, siempre preferí las de carne y hueso”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Su debilidad son los ceviches y el encebollado.

*En su casa nunca falta el atún.

*Es extremadamente ordenado. Casi nunca pierde cosas.

*Cuenta las cosas que lleva antes de salir de la casa.

*Se le roban sus encendedores.

*Colecciona máscaras porque su cumpleaños coincide con halloween.

*Hace dos años le entró el gusto por los tatuajes.

*Tiene miedo a los tiburones desde que se topó con uno en las islas Galápagos, aún así practica snorkel.

*Lo que más se hacen las mujeres en esta era de pandemia son lipos, implantes y abdominoplastia y los hombres, lipo, papada y párpados.