Carlos José Matamoros: "Volveré a trabajar y me sentiré útil de nuevo"

Carlos José Matamoros calienta motores para volver a Canal Uno en el reality 'El desafío, la competencia'. Se emitirá a partir de abril, a las 22:00 (en el mismo horario de 'BLN', el cual fue presentado por Carlos José en una de las etapas del espacio). Es un proyecto independiente de la productora Digital Touch de César Jarama García.

“Volveré a las instalaciones de Canal Uno, pero no a la empresa. La productora comprará el espacio y parte del convenio es el uso de las instalaciones. Este programa es diferente, aunque tiene el mismo corte de un reality, habrá 4 equipos, no dos y los competidores son nuevos, no los de siempre.

Ya se hizo el casting para una preselección. Todavía deberán pasar algunos filtros. Se está preparando a los chicos. 'El desafío' nació en la web, lo vieron y ahora lo llevan a la TV abierta”, cuenta el presentador que regresará a la televisión después de un año cuatro meses. “Trabajaré y me sentiré útil de nuevo”.

Carlos José cuenta que ha estado desaparecido. “Quería un tiempo para mí, un tiempo para sanar, un tiempo para desintoxicarme de las redes sociales, del ojo público, incluso de las relaciones sentimentales. Retornaré a la TV con una visión más madura, más generosa y más profesional. Me siento más fuerte y preparado".

Su último trabajo en pantalla fue en Canal Uno, además mantuvo una fugaz relación con Marcela Fábara y viajó a Estados Unidos, invitado por su hija, Gabriela, quien vive en ese país.