Carlos Alberto Vicente: así fueron los últimos momentos del presentador argentino

El 2 de julio a las 16:00 horas, se confirmó el fallecimiento del reconocido presentador argentino Carlos Alberto Vicente, de 74 años. Sus restos están siendo velados en Jardines de la Esperanza, al norte de Guayaquil. Según confirmó su familia a EXPRESO, su cuerpo será cremado el 4 de julio.

Carlos Alberto Vicente fumaba desde los 15 años



Su exesposa, Brenda Nicola, conversó en exclusiva con EXPRESO y narró cómo fueron los últimos momentos del también animador. Reveló que en 2018, él se salvó del cáncer de colón, incluso pasó por 12 quimioterapias, desde entonces dejó de trabajar, logrando recuperarse al 100 por ciento; sin embargo, ya llevaba mucho tiempo luchando contra un enfisema pulmonar, pues fumaba desde los 15 años por lo que, "es bueno decirlo: el cigarrillo mata".

"Él no dejó de fumar. Su frase célebre era que él iba a morir con un cigarrillo en la mano como León Febres-Cordero"



"Él no dejó de fumar. Su frase célebre era que él iba a morir con un cigarrillo en la mano como León Febres-Cordero. Él tuvo una pulmonía, después un paro cardíaco y falleció, ya no aguantó. Él seguía fumando. Hasta lo último pasó en casa con su hijo, él no quería estar en hospitales, quería estar siempre con su hijo porque el amor entre los dos era impresionante. Estuvo bien, no estaba convaleciente, pero sí se ahogaba por el problema de saturación, pero seguía fumando", dijo Brenda.

Su familia agradeció las muestras de cariño del público y de quienes lo conocieron de más de cerca. Recalcaron que siempre lo van a recordar con una gran sonrisa y feliz, pues él siempre lo estaba. También recalcaron lo buena persona que era, pues en más de una ocasión, ayudó a quienes lo necesitaban.

