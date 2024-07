Carlos Alberto Vicente: Con el grupo Claridad le cantó a Salinas

El presentador Carlos Alberto Vicente, a quien ayer sus amigos y familiares le dieron el adiós, llegó a Guayaquil con el grupo argentino Claridad. No solo El negro, como lo llamaban, lo integraban, además Pato López y Guido Loedel. Sus 'panas' recuerdan que en la temporada playera de 1977 se lanzó un tema que se convirtió en un éxito, se trata de 'Salinas 77'. Los arreglos estuvieron a cargo de Héctor Bonilla y editado por Ifesa.

Carlos Alberto Vicente: Farrero, mujeriego, bromista y con un gran talento televisivo Leer más

Parte de la letra dice: “De la ciudad ya me cansé y de mi piel de papel de color. Quiero caminar de tu mano hoy, que me salpiqué el mar y me acaricie el sol. Aquí en Salinas no existen problemas, la gente es muy buena, sabe del amor disfrutar, es una playa donde el sol calienta y la noche tienta para continuar...”.

Uno de sus amigos, Renato González, comentó. “Había varios temas. El Ministerio de Turismo de esa época hizo un concurso para crear una canción para Salinas, querían promocionar el balneario y la temporada. Claridad ganada”.

No les importan las críticas

El programa 'En contacto' lanzó un nuevo segmento sanando al niño interior. José Urrutia fue el primero en pasar por ahí. Para variar hubo llanto. Gaby Díaz comentó que el presentador fue valiente, refiriéndose a lo que expuso al abrir su corazón con recuerdos de su infancia. Ellos son 'valientes' porque a pesar de las múltiples críticas que les hacen a diario, ya sea en redes sociales, páginas de farándula y Raymundo y todo el mundo, insisten en llorar para generar contenido. Parece que no les importa. Después se quedan de que solo se los cuestiona. Y papaya.

(Te invitamos a leer: Mariela Viteri sobre Carlos Alberto Vicente: Siempre le tuve mucho respeto y cariño)

Le dio jet lag

Denisse Molina ya está en América. Por unos días permaneceré en Estados Unidos, visitando a amigos y familiares, de manera especial a su hermano. Luego vendremos a Ecuador. Las horas de diferencia que existen entre Asia (Tailandia) y este continente le agarraron fuerte. El jet lag es un desfase horario, un problema temporal del sueño que puede afectar a cualquier persona que atraviese rápidamente varios horarios. El cuerpo tiene su propio reloj interno, que le indica cuándo debe permanecer despierto y cuándo debe dormir.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!