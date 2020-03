Carla Bucaram: “Vestir bien no es recargarse de Gucci o Prada”

La luz del flash mostraba un rostro de rasgos simétricos, ojos celestes penetrantes y gestos delicados. Es Carla Bucaram Martínez (19) posando para SEMANA, quien de ‘new face’ pasó en poco tiempo a ser la musa de diseñadores, fotógrafos y marcas. Pero su rol no se limita a las campañas o editoriales de fotos. Ella hace honor a su oficio de modelo, influencer y activista ambiental, y lleva su glamour a la calle.

El shopping, su antiestrés

“Mi abuela trabajaba para Benetton y su gusto por el buen vestir se lo trasladó a mi madre y a mí”, narra Carla. De ahí que sus primeros guiños a la moda empezaron en la infancia. “Yo veía revistas y recortaba los vestidos para pegarlos encima de otras modelos que creía les lucían mejor. Dime qué niña iba a hacer eso. ¡Pero a mí me encantaba! Yo tenía mi carpeta de recortes con todas esas combinaciones”, rememora entre risas.

A los 10 años empezó a pulir sus gustos. Iba con su abuela a los centros comerciales y al momento de comprar le decía “tienes 10 minutos para escoger 4 outfits. Al principio me los rechazaba, hasta que luego fui aprendiendo sobre la ropa y los colores que me quedan mejor. Hoy, hacer shopping es mi antiestrés. Puedo quedarme dos horas ahí”. La tienda Coach de Nueva York es su favorita.

Para un evento con influencers, opta por un minivestido con sneakers. Miguel Canales

Fuera de cámaras: menos es más

En su nutrido clóset abundan las prendas en tonos pastel y neutros. “Creo mucho en lo que transmiten los colores. Por ejemplo nunca vestiría un ‘total look’ negro, lo relaciono con tristeza”.

Entre sus favoritos resaltan los zapatos. “Tengo más de 60 pares”, confiesa. Se observan las clásicas ballerinas, tacones altos con transparencia, botines tipo calcetín y zapatos sport casuales. “Lo que jamás me verás son unas ‘flatforms’. Su diseño me parece horrible”.

Si bien Chanel, Prada y Tory Burch son sus marcas favoritas, no considera adecuado combinarlas en un mismo look. “Me parece de mal gusto aquellas que salen recargadas con un cinturón Louis Vuitton, la cartera Coach y los zapatos Gucci. Eso no es vestir bien. La moda debe reflejar cultura”.

De ahí que sus vestidos fluidos, ya sean largos o cortos, así como las faldas, llanas o estampadas, los combina con algo propio del Ecuador, como los sombreros de paja toquilla.

Con la tendencia tail hem (corto adelante y largo atrás) en vestido Miguel Canales

“Sí vendería mi ropa en un garaje”

En moda todo vuelve, y por eso no suele renovar constantemente su armario. Ella aplica el principio de los ‘clósets cápsula’, en los que predominan los básicos (que están más de tres años guardados en su armario) y ciertas prendas en tendencia. “No solo organizo mis looks para la semana, sino también cuando me voy de viaje, los guardo en fundas Ziploc y cada uno con su nombre (lunes, martes, miércoles, etc.)”.

También aplica el tema de reciclar o realizar ventas de garaje. “Si es ropa nueva y que nunca la he usado, la vendería a bajo costo. Si ya son prendas usadas, las regalaría”.

Es así como domina no solo el modelaje, sino el ‘street style’

La diadema y los botines tipo calcetín realzan su look de prendas básicas Miguel Canales.

Personal

Está dedicada al modelaje desde los 15 años.

Estudia Administración de Empresas.

En dos meses lanzará su emprendimiento Cabumahats, para impulsar los sombreros de paja toquilla.

Trabaja actualmente con más de 20 marcas, como Pandora y Swatch.

Está nominada a los Influencer Awards de Ecuador.

