Camilo Blanes Ornelas, su aspecto preocupa

El domingo 23 de abril, el hijo del fallecido cantante Camilo Sesto subió unas fotografías en su cuenta de Instagram que han levantado comentarios nada halagadores. El aspecto ‘golpeado’, por decir lo menos, de Camilo Blanes Ornelas no ha dejado a nadie indiferente. Y aunque no ha trascendido el porqué de esa publicación, la polémica llegó a tal nivel que Camilín decidió eliminarlas.

Camilo Blanes Jr., sin testamento no hay homenaje Leer más

Se sabe que desde la muerte de su padre, él no ha gozado de buena salud. En noviembre de 2021 fue ingresado en un hospital de Madrid, justo cuando cumplía 38 años. Al parecer, tenía complicaciones por una neumonía que empeoró luego de varios días de farra. Un año después, en septiembre, fue atendido de urgencia en su domicilio por un helicóptero medicalizado.

Ante la avalancha de comentarios, el hijo del fallecido Camilo Sesto sube una foto que alborotó todavía más el avispero y que va acompañada de una pregunta: "¿Estáis bien?". Con ese mensaje, al parecer, quiere tranquilizar a los que se preocupan por él.

Sin embargo, su gesto ha tenido una reacción contraria. Y no por lo escrito, sino por la imagen, pues se lo ve bastante desmejorado y llevándose el dedo índice a la sien, como cuando de alguien se dice que está loco.

Un vez más, los cibernautas han intervenido. "Tu padre te dejó una vida regalada, una buena vida, honra su memoria, no te autodestruyas. Saca ya de tu vida a la gente tóxica. Que no te engañen ni te engañes: no te hacen la vida más feliz y divertida, te están matando", dice un internauta, al parecer molesto. En tanto que otro le aconseja: "No es por tu papá, no es por tu mamá, no es por los fans... es por TI. El Ser que Dios creó con amor. Supérate a ti mismo y por ti mismo. Al diablo todos los demás".

Jaime Azpilicueta: “Camilo Sesto no tenia amigos” Leer más

Su madre, Lourdes Ornelas, en reiteradas ocasiones ha comentado sobre los problemas que Camilín tiene con el alcohol. "Nunca estás curado. Él acepta que tiene un problema. Camilo ha intentado en varias ocasiones estar bien. Puede estar años sin beber", aseguró en el programa 'Arusitys Prime'. Y aunque lo describe como "un chico muy noble, educado, cuando no bebe es completamente distinto, y quiero puntualizar que desde que llegamos de México ha recibido ataques por el dinero", parecería que eso no es suficiente.