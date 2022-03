Cami le pone orden a su caos

Ser una feminista altiva, mostrar su viaje espiritual y de autoconocimiento y cantarle a la masturbación femenina son algunos de los puntos que refleja la música de Camila Gallardo. La chilena de 25 años es apasionada, tan intensa como el rojo de su actual cabellera. Además muy directa con sus respuestas. En esta entrevista, hecha desde Bogotá, Colombia, EXPRESIONES conversó sobre su último sencillo, El peor, y cómo sus estudios personales son el pilar de su nuevo disco y de la gira Camino al caos. Cami sabe que es tiempo de quitarle los monstruos a la sexualidad, los estigmas y el machismo.

En el videoclip de El Peor hay varios mundos mezclados. ¿Cuál es la metáfora y relación?

Si ves todos mis últimos siete vídeos tienen portales. Yo entro y salgo a mundos. Hay mucho fuego, hablo del ego.

Su lado espiritual está vinculado con esto.

Está muy ligado. En mis canciones lo voy poniendo. En este último disco, hay muchos temas que están relacionados, son las que aún no han salido. Pero en los vídeos hay ciertas pistas. Mi lado espiritual es también muy personal.

Entonces le da guiños a la gente para que la conozca más...

Tuve todo un despertar. Todo empezó por mi amor por la musicología y las frecuencias. Somos en gran porcentaje agua y por eso vibramos con muchas cosas. Y esto lo fui estudiando a la par con sexología. Así descubrí un lugar de mucha reflexión y desperté muchos lugares de mí que no conocía. Lo até con mi performance y lírica. La neurociencia también me encanta. Quería estudiarla, pero me gusta más el mundo subterráneo de esta.

En Chile se promueve la aprobación de una ley por la Educación Sexual Integral y usted ha hablado abiertamente de estar a favor.

Me parece que la sexualidad es tremendamente importante. Yo no tuve educación sexual, nunca investigué mi cuerpo, nunca tuve concepción de mi energía sexual. Estuve en un colegio católico y un sector súper conservador. Todo estaba ligado al alto de mi falda. Me hizo esto muy mal, porque cuando pude enfrentarme a ciertas cosas me cuestionaba todo desde un lado moral. Estoy en contra de la mala concepción de la sexualidad, el morbo. Todo es tan oscuro y manipulado por el falocentrismo y por eso soy muy vocal, para que las mujeres no seamos más reprimidas. Además estamos actualmente avalando letras que promueven el abuso y el acoso, las cuales el feminismo intenta evitar. No tiene que ver con el moralismo, es crear espacios de conversación. Espero que todos podamos agarrar nuestra sexualidad y ser conscientes de lo que están haciendo.

El nombre de su tour también tiene vínculo con este proceso. Se llama Camino al caos. Lo que me recuerda a la teoría matemática que dice que cualquier cambio puede generar grandes consecuencias…

¡Amo que estés tan enterado de todo! Quiero contarlo todo.

Algo me dice que así se va a llamar el disco.

No. Pero todo esto lo escribí desde una revelación y viene de una meditación muy personal. En el escenario había alcanzado el nirvana (un estado de felicidad supremo), pero quería llevarlo también a otros aspectos de mi vida. Fue algo de mucha honestidad para mí y mi meditación me hizo sentir estados de catarsis muy elevadas. Aquí sale el nombre del álbum pero no lo voy a revelar todavía. Fui escribiendo el disco y descubrí que, al final, todo lo bueno que tenía previo tenía caos.

¿Qué significa @elcaosdeanastacia? Es su cuenta alterna de sus redes sociales.

Si sigo hablando no voy a dejar ninguna sorpresa (risas). Lo que puedo decir es que en el estudio pude transmutar toda esta energía que te cuento a mi música. Hay cinco temas que hablan de esto y no los he sacado por eso, para que sea lo importante. Solo Mía, en especial el clip, tiene algo. En este se habla de la parálisis del sueño que tuve. Allí soñaba que yo explotaba, pero que estaba súper consciente de esto y me daba cuenta de que todo estaba destruido.

¿Tiene que ver con el color de su pelo?

No tanto. Es más que Anastacia (que es su segundo nombre) apoderándose de mí. Y al final lo que quiero decir es que estoy contenta con todos los espacios caóticos de mi vida. Todos los tenemos.

¿Escribir le quita la rabia y la desilusión?

La rabia es un estado muy básico. Sí la siento, pero creo que mis canciones a la hora de ser escritas tienen un trasfondo más profundo. Me tomo un tiempo para que estos primeros sentimientos pasen y de ahí escribir. Además quiero dejar claro que el caos no tiene nada que ver con el drama. Yo hablo de lo que hablo ahora, porque hubo un caos interno en mí y volví a aprender.

¿Este nuevo disco qué es para usted?

Es aprendizaje. Rosa era la niña; Monstruo, la adolescente; y este nuevo puede ser la mujer. Lo divido así. Quiero seguir aprendiendo, conociéndome. Esto es a la final el arte. Es poner en algo más tangible tu viaje interno.

¿Y la música y el caos qué son?

Es el orden de las notas y de tus emociones. Este tercer disco es yo interpretando todo mi viaje emocional en el que me cuestioné toda. Hay que destriparse entera para saber que muchas cosas hiciste mal.

¿Esto es valentía?

A mí no me gusta esa palabra. Porque siento que no he tenido esos procesos, no me siento valiente.

¿Qué viene en los próximos meses?

Más canciones, mi concierto en el Movistar Arena en Santiago y la promesa de que lo que les digo está mejor explicado en las canciones.

Mujeres en la industria musical: una charla en Colombia

La chilena estuvo de visita en Bogotá por dos razones: su participación especial en el quinto show de Morat en el Movistar Arena de la capital colombiana y por una invitación de la Universidad Javeriana para hablar de música, feminismo y perspectiva de género en la industria. En esta última, con casi media centena de fans y algunos académicos, comenzó una charla que sacó a flote su percepción de la industria de la que es parte desde el 2015 luego de obtener el segundo lugar en el reality La Voz. Abajo algunas de las conclusiones sacadas de este diálogo abiertamente feminista.

“Yo no soy heroica, porque soy mujer y hago mi trabajo”.

“En la paridad laboral, nosotras estamos obligadas a ocupar estos espacios porque no consideran nuestros talentos... Creen que es excepcional que una mujer lo sea”.

“La revolución sexual de la mujer la tomó el entretenimiento y nos han hecho creer que esto es representarnos como chicas encadenadas en cuatro patas o hacer canciones de perreo vestido de mujer”.

“Tengo mucho respeto por todos los artistas. Es difícil decir públicamente una opinión. El problema es cuando las personas son violentas y moralistas, cuando no están de acuerdo con la opinión de alguno. Los artistas actualmente están guiados no por la identidad, sino por la industria. Los charts dominan y no hay diversidad. Todo es bastante plano. Tampoco uno puede pedirle a las papas fritas que te den energía. El entretenimiento explota y el arte explica”.

“Yo le pido a algunos artistas que tengan decencia y responsabilidad lírica”.

“En la industria no hay programas de protección para las mujeres en casos de acoso. Y es algo que pasa más de lo que se cree”.