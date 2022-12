Apapachar, según el diccionario, significa abrazar con el alma. La artista ecuatoriana Alexandra Cabanilla ha encontrado la forma de llevar este gesto a su música.

Esto ha sido un largo proceso y también autodescubrimiento, tras varios años en la música y el teatro, Caba es el renacimiento y el proyecto que saca a la luz su lado de cantautora.

Actualmente, tiene dos canciones en plataformas y varias casi listas. Es que el proceso de crear es constante para la actriz de teatro musical.

EXPRESIONES conversó con la actriz de gran sonrisa y dulce trato vía Zoom, a pocos días de haber llegado de Qatar.

En este país, en donde se desarrolla el Mundial de fútbol, la intérprete fue invitada por el Ministerio de Cultura como embajadora artística y tuvo la oportunidad de interpretar varios de sus temas y mostrar música ecuatoriana en los llamados Fan Fest.

¿Quién es Alexandra y quién es Caba?

Alexandra es una cantante y actriz con trayectoria en jazz, en teatro musical. Caba es una nueva artista, que está lanzando sus canciones y que toma el nombre de un apodo cariñoso de su juventud.

Entonces le han dicho Caba toda la vida…

Sí, desde el colegio. Volví con este apodo muy familiar para mí. En este nuevo comienzo que conecta mucho más conmigo. Ahora que presento mis composiciones, no es que como Caba me olvidé de los pasillos, de la música nacional… Ahora lo que es una nueva versión de mí. Fue poco complicado decir bueno, hasta aquí se acaba Alexandra Cabanilla. Y hubo toda una campaña en redes para decir bueno, chao, chao. Decidimos volcarnos a este nuevo nombre, tal vez con la expectativa de catapultarlo internacionalmente y que sea fácil de recordar.

¿Funcionó ahora en Qatar?

Sí, era sencillo de decir y sirvió mucho. Era más fácil que la gente de Medio Oriente me reconozca.

¿Con este nuevo comienzo borró el pasado?

Al principio sí, quité videos de YouTube, contenido de mis redes. Pero luego me di cuenta de que mi pasado cuenta. Cuando me dijeron que iba a viajar, me di cuenta de que la gente necesitaba saber quién soy yo. Caba no puede vivir sin Alexandra.

Una de sus composiciones lleva el nombre de una de las palabras más tiernas del idioma, Apapáchame. ¿Qué la apapacha a usted?

Cuando hace un año me dije ‘me voy a sentar a componer’, me vino esta palabra a la cabeza. Yo necesitaba un abrazo, pero entiendo que el apapacho es como más fuerte. Averiguando, supe que viene de una lengua mexicana náhuatl y significa abrazar con el alma. En ese momento de mi vida estaba en un pico raro y lo necesitaba. Pero en un ensayo, un amigo me dijo que cada quien se puede abrazar a cada uno. Esa noche, mientras me bañaba me abracé y me reconforté. Las personas dicen que es un abrazo para distintos tipos de amor, pero para mí fue de amor propio, de cuidar a mi niña interior.

¿Cuándo sale el video del tema?

El video lo estrenamos esta semana. Cuenta con la participación de una persona sorda-signante y que canta conmigo en su idioma materno.

En Qatar

¿Cómo surgió la invitación para ir a Qatar?

Envié mi postulación al concurso que hizo el Ministerio de Cultura. Esto tomó un tiempo y yo la verdad como que me olvidé. Pero había mandado toda mi música y de ahí no volví a saber. Pero luego recibí un llamado del Ministerio de Cultura y me confirmaron que querían que vaya al Mundial. Todo fue muy cercano a la fecha. No tenía ya nada planeado y estaba en plena promoción de Apapáchame. Ahora que lo viví acepto que fue un gran momento para mi carrera. Debo confesar que aún hago papeleos para dejar todo en regla, pero fue una gran ventana para la música ecuatoriana.

¿Cómo fue la experiencia?

Ir a Qatar significaba tocar música de Ecuador y para mí no era nada difícil, pues eso ha estado ahí en mis venas o, al menos, siempre tocándome la puerta. Con los músicos que me acompañaron escogimos las más alegres. La gente que nos veía en las plazas se acercaba a vernos tocar. Estuvimos en un conjunto que se llamaba Catar Village y ahí estaba colocado el stand que hizo el Ministerio de Turismo y la música la puso el Ministerio de Cultura. Entonces aquí se mostraban las cuatro regiones del país. En las noches era la presentación musical de nosotros, porque en el día hacía mucho calor. Entonces arrancaba a las 6:30 de la noche y pues eso comenzaba a llenarse. En la delegación estuvo Marta Saico, violinista, y Kevin Santos, en la marimba. También pude estrenar una nueva canción, Y si bailamos.