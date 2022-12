El diario The Sun publicó una teoría proveniente del entorno cercano del actor Bruce Willis que indica que la enfermedad tendría su origen en un accidente que el artista sufrió en el año 2002 en el rodaje de la película Tears of the sun.

Meghan y Harry alistan otro documental para Netflix Leer más

Como se recordará, en 2004 el artista presentó una demanda contra la productora Revolution Studios, alegando que había “sufrido importantes lesiones mentales y físicas” al ser golpeado en la frente por un proyectil en el set de grabación.

De acuerdo a Deseret News, Willis manifestó que el proyectil había sido detonado por el equipo de efectos especiales de la película como parte de una explosión pirotécnica mientras filmaban, pero algo salió mal.

En los documentos judiciales, el recordado protagonista de Mi loco oficio afirmó que, a causa de esto, había “soportado un dolor y un sufrimiento mental, físico y emocional extremos”.