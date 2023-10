Britney Spears saca la lengua con Maluma y J Balvin

La cantante Britney Spears está en Nueva York contando los días para el próximo lanzamiento de su libro de memorias. En esa ciudad aprovechó para ir a comer sushi a Zero Bond, donde se encontró con dos de los artistas más populares en género urbano. Nos referimos a J Balvin y Maluma.

El medio Page Six informa que los colombianos saludaron a Britney y sus amigos quienes estaban en una mesa cercana.

El libro de memorias de la llamada Princesa del Pop llevará por título The woman in me y saldrá a la venta el 24 de octubre.

Este sería el motivo por el que se encuentre en la Gran Manzana, programando diversos eventos promocionales y asistiendo a una gira de medios.

La noticia contrasta con las que últimamente ha protagonizado la solista, quien ha tenido que enfrentarse con las autoridades estadounidenses, ya que hace unas semanas la Policía de Los Ángeles acudieron a su casa tras su polémico video con cuchillos y luego se supo que también había sido multada por conducir a exceso de velocidad.

