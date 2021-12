La artista estadounidense Britney Spears, la llamada ‘princesa del pop’, cumplió este jueves 40 años de edad libre de la tutela legal que controló su vida por más de una década y en pleno interés mediático que ha dejado hasta cuatro documentales sobre la artista.

Recordemos que EXPRESIONES publicó hace pocas semanas, que la justicia de California puso fin al mecanismo por el que el padre de la cantante llevó las riendas de sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años, una situación legal tan controvertida que derivó en un escándalo internacional gracias a la insistencia de los fans de Spears.

“Gracias a ustedes, a su preocupación, me salvaron la vida”, dijo la estrella en un video de Instagram. La atractiva rubia, quien vendió más de 100 millones de discos, recuperó su autonomía y pronto hará uso de su patrimonio de 60 millones de dólares, situación radicalmente diferente a la de hace unos meses, cuando pedía permiso para salir de casa y gastar un dólar.

En este momento de su vida destaca su compromiso con Sam Asghari, un entrenador personal y bailarín al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip Slumber party.

La pareja anunció el enlace a través de Instagram, plataforma que fue la única vía de contacto entre la estrella y su público. Una nueva mirada sobre lo que debió vivir siendo tan joven Spears también atrajo la atención mediática no solo por la tutela legal, sino también por los cuatro documentales que repasan su carrera, que le dedicaron medios como The New York Times, la BBC y Netflix.