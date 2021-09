Britney Spears anuncia su tercer compromiso

La princesa del pop, Britney Spears, anunció su compromiso por medio de redes sociales. Sam Asghari, quien es su novio hace 5 años, le pidió matrimonio con un anillo de diamantes diseñado por Roman Malayev, un joyero de Nueva York.

La cantante de 39 años, dedicó en Instagram unas palabras a su prometido: “Este adorable imbécil ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida”. La publicación tiene millones de "me gusta" y miles de comentarios entre los que destacan algunas de sus amistades como la actriz Octavia Spencer que escribió: “Hazle firmar un contrato prenupcial”. Por su parte, Paris Hilton la felicitó dándole la “bienvenida al club”.

El primer compromiso de Spears fue con un amigo de la infancia en 2004, Jason Alexander, pero fue anulado 55 horas después. El segundo compromiso fue con el rapero Kevin Federlineen, con quien estuvo casada desde el 2004 hasta el 2007 y con quien tiene 2 hijos. De darse la celebración con Sam, este sería su tercer compromiso.

Miss Ecuador 2021 es Susy Sacoto: "Quiero que la vida me sorprenda y quizá ser presidenta" Leer más

Asghari ha estado presente en la vida de la artista durante el proceso en donde ella le pedía a su padre, Jamie Spears, que dejara de ser su tutor. A inicios de septiembre, el padre de la cantante desistió a la tutela de su hija ante un juez, después de 13 años de control legal y financiero.

Britney habría pasado “por un infierno” gracias a su padre. Según sus declaraciones, él controlaba todos los aspectos de su vida a tal punto de verse obligada a utilizar un DIU para no tener hijos.

Por otro lado, el joven entrenador de 27 años ha apoyado a su novia en todo momento, incluso antes de que se hablara públicamente sobre esta situación. En febrero, dejó claro por medio de una publicación en Instagram que no tiene ningún respeto por Jamie: “Ahora es importante que la gente entienda que tengo cero respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que pone constantemente obstáculos en nuestro camino. En mi opinión, Jamie es un imbécil integral. No entraré en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad pero al mismo tiempo no he llegado a este país para no poder expresar mi opinión y tener mi libertad”.