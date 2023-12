Brad Pitt llegó a los 60 años

A los 60 años, Brad Pitt luce en excelente condición física. El actor y productor cinematográfico los cumplió ayer 18 de diciembre. Hijo de un matrimonio cristiano conformado por un padre empresario y una madre conserje, Pitt nació en Oklahoma, se mudó con su familia a Missouri, fue a la universidad y estuvo a punto de especializarse en Periodismo y Publicidad.

Apenas dos semanas antes de graduarse, se decantó por el cine y se mudó a Los Ángeles para abrirse paso a base de una gran tenacidad y su atractiva apariencia.

Con 24 años le llegó la oportunidad de integrar el reparto de la serie Dallas (1987), que haría que su nombre empezara a sonar entre el público y acabara dando el salto con Thelma & Louise (1991).

Su desempeño en este filme de Ridley Scott le permitió trabajar con Robert Redford en A river runs through it (1992) y hacer la recordada Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles en 1994.

Más allá de ser considerado un ícono sexual, el rubio de grandes brazos, siempre prefirió mostrar su talento más allá de sus atributos físicos. Su sex appeal siempre fue resaltado.

La revista People le nombró el hombre más guapo del mundo en 1995 y 2000, Pitt condujo su carrera a base de dramas, acción y suspense, que lo alejaban del perfil de galán tradicional.

Apenas superada la treintena, se consagró como uno de los intérpretes más versátiles de su generación participando en icónicos filmes como Legends of the fall (1994), Se7en o Twelve Monkeys (ambas de 1995), que le valió su primera nominación al Óscar.

Aunque hoy Brad Pitt ha preferido estar lejos de los reflectores, por sus problemas con su exesposa Angelina Jolie, no cabe duda que su nombre sigue estando en lo más alto de la popularidad. Considerado el hombre más atractivo del mundo, en sus entrevistas siempre ha comentado que no le interesa la edad. “No huyo del envejecimiento, me preocupa más el bienestar”. Por eso, siempre tiene una dieta sana y una genética generosa, apuesta por los hábitos que le hagan envejecer bien.