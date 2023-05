A menos de un año de noviazgo, Billie Eilish y Jesse Rutherford le han dicho adiós al amor. Así lo confirmó uno de los representantes de la intérprete de When the party' s over para Page Six.

Pese a la ruptura sentimental, la cantante de 21 años y el músico de 31 siguen siendo amigos. “La separación ha sido muy amigable” señaló el mánager de Eilish aPage Six.

De acuerdo a este medio, la última vez que la ahora expareja fue vista públicamente en abril pasado en el festival de música Coachella, en California.

Anuel AA no para de declarar su amor a Karol G Leer más

Un mes después, la ganadora del Grammy asistió a la Met Gala en mayo sin su pareja, más bien, se reporto que estuvo “muy cariñosa” con la actriz Ava Capri.

Hasta ahora, ninguno de estos famosos se ha manifestado al respecto.