Beta Mejía está de cumpleaños

Tras confirmarse el romance entre Alejandra Jaramillo (30), quien vive en Miami, y el influencer colombiano Beta Mejía, hay quienes han cuestionado el romance. Lo que faltaba era la confirmación, porque ya era un secreto a voces. La expresentadora de 'En contacto' es soltera, atractiva, joven y vivió su duelo por el asesinato de su anterior novio, Efraín Ruales.

Tiene derecho a volverse a enamorar, a darse una oportunidad en el amor. Aunque en las redes, ellos subieron imágenes besándose, cuando se lo mencionan, como lo hizo su compañero Álex Rodríguez, en 'Siéntese quien pueda', ella prefiere no hablar de su nuevo romance. Algo absurdo porque es presentadora de farándula y está en un programa que trata esos temas. No tiene que contar todo, pero debería ser más abierta. Ya ese papel de que no rompe ni un plato no le queda.

Beta, a quien le correspondería ser más discreto (por ser el hombre), no lo es. Ya declaró en un pódcast con amigos que Alejandra pasa en su vivienda. “A mí me encanta, pues. O sea, yo me la llevo para que se quede el fin de semana conmigo, para hacerle el desayunito, un cafecito”.

Le preguntaron si ya tiene un cepillo de dientes en su casa, a lo que respondió: “Yo le di el cepillo de dientes, fui el que tomó esa decisión, y le dije: ‘Mire, por qué no un cepillo de dientes, para que tenga sus cosas, para que se sienta más tranquila y más cómoda’”. Si es el hombre indicado, el tiempo lo dirá.

Beta nació en Medellín, Colombia, un 12 de septiembre de 1994. El martes 12 cumplirá 29 años. Ha sido parte de algunos espacios, como 'Desafío Superhumanos' y 'Exatlón'. Crea contenido para redes sociales, en Instagram tiene 2,6 millones de seguidores.

Por su onomástico se lo vio en las redes sociales en las Bahamas, una precelebración en la que Alejandra también estuvo. Algunos seguidores opinan: jovita_marzcse: “Nada que ver, ahí no hay futuro, se lo ve medio pícaro”. andresvelezzzzzzzz: “Esto nunca lo vi con Efra, nada de besitos... a veces me dan a pensar”.

