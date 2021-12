Las canciones siempre tienen la facilidad de entregar mayor emoción y de comunicar con más facilidad. Sin embargo, esto no garantiza su éxito inmediato. El cantante argentino Axel lo sabe a la perfección. Él es el autor de varios himnos de la música romántica de las últimas décadas, como Tu amor por siempre, Te voy a amar y Amo. Todas cuentan con millones de reproducciones en plataformas y son parte de las historias de amor de millones de personas, pero esto no sucede tan fácil. Por lo que lanzar cada canción es un juego de azar.

“Nunca se sabe lo que pasará con una canción cuando ya es de la gente”, explicó. Esto como parte de su reciente tema Solo por hoy. Una canción con todos los elementos para convertirse en un himno de empuje y fortaleza, como en su momento lo fue Color esperanza. “Lo que me dices es un gran orgullo. Y agradezco la comparación con artistas que admiro tanto como Diego Torres y Coti, quienes hicieron Color esperanza. Ojalá que la gente pueda sentir Solo por hoy de esta forma. Solo el tiempo puede decidirlo”, mencionó.

Esta entrevista se llevó a cabo vía Zoom. El artista se encontraba en su casa de campo en la provincia de Córdoba, en donde pasa la mayor parte del tiempo y se deja maravillar de la naturaleza para poder componer.

En esta entrevista también aclaró que quiere volver a Ecuador, ya que fue el último país que visitó internacionalmente, y fue parte de los Premios Disco Rojo en 2019. Aunque a principios de diciembre fue parte de un evento privado en Machala.

La entrevista

¿Cómo nace Solo por hoy?

Es una canción muy especial para mí. Nos invita a reflexionar sobre la vida, y en los últimos años el mundo ha tomado mucha conciencia. Aprendimos a no planear tanto porque nadie tiene asegurado el mañana. Tenemos que vivir ‘solo por hoy’ para hacerle batalla a la vida. Es una canción muy alegre, que también invita a bailar.

¿Hubo algún elemento personal que lo impulsó a escribirla?

Todas mis canciones salen de una necesidad personal. En este caso, fue reafirmar esta filosofía de vivir el presente y aprovechar cada minuto. No significa que no planee mucho, pero es para recordarme de agradecer cada amanecer, tener a mi familia y amigos. Es una canción que escribí y con la que creo que se identificará mucha gente.

En el videoclip participa la judoka olímpica Pau Pareto. ¿Cómo nació esta invitación?

En los Juegos Olímpicos de Tokio estuve muy pendiente de las noticias, de los deportistas. Cuando escribí la canción me di cuenta de que este tema conectaba también con su historia de vida. La contacté por Instagram, le pedí su teléfono y le conté que quería homenajear lo que hace. Es deportista y médica y durante la pandemia se viralizaron videos de ella entrenando con varios elementos en casa y después fue a las Olimpiadas. Aparte, ella hace una disciplina poco popular y tiene poca ayuda gubernamental y de la empresa privada, por eso me pareció que valía la pena que su ejemplo lo conozca más gente.

En el audiovisual, Pau le da una buena revolcada. ¿Le dejó moretones?

(Risas) Aún me duele. La verdad es que no practiqué nada. Ella me dio una paliza.

¿Qué vendrá para el 2022?

Un disco muy variado, en el que por supuesto habrá baladas de amor muy profundas. Algunas canciones rítmicas con mucha percusión y varias colaboraciones con artistas de Latinoamérica. Nos llevó mucho trabajo el realizarlo y faltan algunos meses para terminarlo.

Con ganas de salir de gira

Argentina, Estados Unidos y España son parte de la gira para el 2022, pero Ecuador también está en la mira, aunque no hay fecha definida. “Es uno de los países que más he visitado en mi carrera. Hay muchísimo público que me apoya y apenas se ponga en marcha el tour, uno de los primeros lugares que quiero visitar es la Mitad del Mundo. Ya quiero que escuchen el disco nuevo”.

Axel ya ha tenido varias presentaciones en su país. Una de ellas, en el Movistar Arena, uno de los recintos más grandes de Buenos Aires.

“La verdad siempre sale a la luz”

En 2019, Axel fue denunciado por abuso sexual simple y uno de esos casos fue archivado por falta de pruebas. Durante dos años, el cantante no emitió opinión hasta ahora, cuando al promocionar su nuevo single aclara estas circunstancias legales. Ahora se siente muy fuerte para enfrentar aquella situación, que calló durante meses para “no darle entidad” a la mujer que lo señaló por este hecho que supuestamente ocurrió en 2017. “Imagínate que después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia, la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no, yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes”, explicó.