Los Auténticos Decadentes han mantenido la fiesta por 35 años y para seguir celebrando escarbaron en sus orígenes hasta dar tributo a las canciones de otros artistas que los influyeron para revolucionar el "ska", mismas que reversionaron y que ahora habitan su trilogía "ADN", según explican este miércoles en entrevista con Efe.

"Alegría, decadencia, 'ska', depresión, autenticidad y nihilismo", son las palabras que la mayoría de los doce integrantes de la banda argentina expresan a destiempo para describir cuál es su ADN como agrupación.

"Un poco de todo", se escucha entre el bullicio de voces para que después Jorge Serrano concrete la idea: "La denominación 'ADN' surgió porque empezamos a grabar 'covers' de canciones y nos dimos cuenta de que todo era de los 90 para atrás, de todo eso que nos hizo hacer música", asegura.

Según recuerda Martín "Moska" Lorenzo, el proyecto comenzó en el 2016 pero este se vio interrumpido por la invitación de MTV para formar parte del selecto grupo de artistas latinos con un disco en "unplugged".

En el 2018 los músicos mostraron el largo viaje en retrospectiva con el disco "Fiesta nacional (MTV Unplugged)", en el que reinventaron sus canciones más icónicas y ahora, en el marco de su 35 aniversario van más lejos al revisitar de forma musical sus influencias, acompañados de amigos y artistas diversos.

LA "A" DE AUTÉNTICOS

Dividido en tres volúmenes, "A", "D" y "N", el proyecto en total reunirá 24 canciones de sus más grandes ídolos musicales.

Para la presentación de esta primera entrega -llamada "A"- los argentinos se encuentran en Ciudad de México y cuentan que el disco hace homenaje a artistas como Luis Alberto Spinetta, Sumo, Virus, Los Tigres del Norte, Los Abuelos de la Nada, entre otros.

Pero para llevarlos a cabo invitaron a artistas como Natalia Lafourcade, Bandalos Chinos, Panteón Rococó, Los Pericos, Rubén Rada o Santaferia.

"La elección de los temas fue una combinación de ideas de toda la banda, cuando a uno se le ocurría una canción a otro el invitado y a otro la versión", cuenta Martín.

Sin embargo, cantan con emoción el 'cover' que hicieron al tema "Live is life", el único que no cuenta con una colaboración y que demuestra que "no todo debe ser de una forma, es un disco de colaboraciones pero hay una que no tiene", dice "Moska".

El material se tuvo que realizar en su mayoría desde el encierro y con las dificultades que trajo la pandemia y, si bien muchos aspectos fueron grabados desde casa, Martín -el productor artístico del álbum- es claro cuando explica que "no se trata de un disco casero".

"El disco es una cosa homogénea y tiene calidad. Algo bueno que trajo la pandemia es que muchos de nosotros que no sabían grabar aprendieron y pudimos llevar adelante este disco que nos mantuvo vivos durante este tiempo que no pudimos estar juntos", añade.

LAFOURCADE Y LOS ENCUENTROS

"Creo que acabo de hacer una colaboración", cuenta Serrano que fue lo que dijo Natalia cuando regresó a su estudio de grabación después de conocer a todos los integrantes de Los Auténticos Decadentes, quienes se encontraban grabando en la sala de al lado.

"Golpes en el corazón" fue el tema que devino de ese primer encuentro impulsado por Gustavo "Cucho" Parisi, voz de la banda.

"Salió al baño y empecé a hablarle, le conté que mi hija era fanática y después de un rato le dije que fuera a conocer a los Decadentes, empecé a hacer chistes, como cuando me pongo nervioso, y cuando entró saludó a todos y llegó directamente a cantar", recuerda Parisi.

Según Serrano, esa fue la única colaboración tan improvisada y en el video que acompaña la canción, que lidera las listas de música, se puede observar la naturalidad del encuentro.

MÁS VIDA AL "SKA"

Nito Montecchia, guitarrista de la banda, está seguro de que el "ska" sigue teniendo una gran fuerza, y que prueba de ello son los muchos festivales que aún existen dedicados a dicho género.

Asimismo, Cucho confiesa que se sigue sorprendiendo cada que ve la emoción y el baile que genera su música a la hora de estar en un escenario.

"El que es de una manera es para siempre, no es una moda adolescente, tenemos más de 50 años y seguimos con el 'ska'", decreta Parisi.

En ese sentido Martín promete que el disco "D" será el álbum con la esencia del "ska" más fuerte de los tres, pero adelanta que también será "el más mexicano".

La banda tendrá presentaciones en México el 12 de noviembre en el festival Tecate Pa'l Norte y el sábado 13 de noviembre en Torreón, Coahuila.