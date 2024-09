Arianna Mejía y Troi Alvarado: Otro conflicto conyugal

Los problemas entre Arianna Mejía y Troi Alvarado no tienen fin. En Ecuador protagonizaron más de un escándalo entre ellos y con la expareja del músico (Pamela Palacios) y sus hijos. Hubo de todo: peleas, insultos, agresiones, procesos legales… Se fueron a vivir a Estados Unidos y los conflictos no cesan.

En unos recientes mensajes que se publicaron en las redes sociales, él le pide perdón a Arianna: “Perdóname cosita hermosa. No vuelvo a faltarte el respeto. Sabes que te amo y haría todo por ti”. La rubia respondió: “Ningún perdón justifica lo que hiciste. Lo volviste a hacer”.

Esta es una de las relaciones más tóxicas que existen en la farándula local. Gente del medio opina. Jorge Luis Jara, director de contenido de 'Viralizados' y que vive en Estados Unidos, dice: “Ellos supuestamente se iban de Ecuador porque la farándula los enfermaba y se metían en su relación. Siguen en lo mismo. La única diferencia es que acá no pueden pasarse de payasos, porque la policía los mete presos y si continúan en lo mismo los deportan. Me gustaría saber cuál de los dos lleva las faldas de la relación, porque lo único que dan es lástima”.

Según el presentador y reportero de 'Los Hackers', Dieter Hoffmann, “Arianna y Troi viven una relación tóxica. Si bien cuando están juntos hay química, pasión y romance, no es menos cierto que ella evidencia sus peleas en redes sociales. En varias ocasiones Arianna habló de maltrato físico y psicológico. Terminan la relación y al poco tiempo regresan. Por su parte Troi deja en evidencia el maltrato. Estas idas y vueltas se tornan enfermizas y hacen que sus seguidores hagan todo tipo de comentarios. Me parece innecesario que expongan problemas y peleas porque siempre vuelven y la gente ya no cree en ese matrimonio. Realmente es una situación compleja”.

El comunicador Mauricio Altamirano, quien también reside en Estados Unidos, expresa: “No es la primera vez que se pelean y luego regresan, muchos creen que es un show más. Arianna es talentosa y guapísima, no necesita de Troi Alvarado o de ventilar su vida privada para sonar. Él ya no es un muchacho, pero al parecer es tan o más inmaduro que ella. En EE.UU. las leyes son severas y si hubo algún tipo de agresión, como se comenta o como ella lo insinúa, las autoridades pueden intervenir y eso no es un juego. Deben pensar en sus hijos y no en los likes de las redes sociales”.

La hija de La Suka

El tiempo pasa volando. La Suka tiene cinco meses de embarazo de una niña a la que llamará Anahí Alejandra. Aunque es su tercer hijo, es la primera nena. La reportera de farándula es madre de Sebastián y Mateo. “Estoy haciendo mi vida normal, asimilando la noticia de que será una mujercita. Ya se me nota la panza”, cuenta. La revelación del sexo la hicieron en Punta Cana, República Dominicana, donde compartió con su esposo, Gastón y sus niños.

