Aracely Arámbula: “Luis Miguel me cae muy mal. No se ha portado nada bien”

La actriz Aracely Arámbula se mostró muy crítica con su expareja, el cantante Luis Miguel, y su forma de proceder. “Ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá. Vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta... Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración y cómo es posible… Tienen un papá que es un ídolo, ¡qué bueno, qué padre! A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”.

Estas declaraciones se dieron en la alfombra roja de la celebración de los 100 mil espectadores del musical Vaselina en Ciudad de México, llevada a cabo este fin de semana. Allí la actriz fue cuestionada sobre el proceso de demanda y la supuesta negación de su parte para que deje ver a sus hijos adolescentes.

“¿La situación legal cómo va?”, le preguntó una reportera, en el video que se puede ver en la web de People en Español. “Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso”, dejó claro Arámbula. “Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”.

Y continuó: “Ahorita mis hijos tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos. La verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande –no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento–, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos”.

