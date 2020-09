Antonia Jones: "Nunca imaginé que lograría un millón de visitas en algo"

Es una de las nuevas promesas del pop latino. Se llama Antonia Jones, de 19 años. Aunque nació en Miami, por sus venas corre sangre colombiana, la misma tinta que brota en las venas de Shakira, Juanes, Maluma y Carlos Vives. Desde Medellín, EXPRESIONES se contactó con la artista, que en menos de un año de carrera ha colocado tres éxitos en el top ten de las radios y plataformas digitales de Latinoamérica.

¿Con tan solo 19 años ha tenido que renunciar a otros sueños para dedicarse exclusivamente a la música?

Desde el momento en el que decidí dedicarme a lo que más amo en el mundo, tuve muy claro que si no le metía absolutamente todo lo que tengo, sería imposible. Por mi edad, siempre me he sentido con el tiempo de hacer lo que quiera y no creo que el hecho de estar dedicada a la música me obligue a tener que renunciar a otros sueños.

¿Y qué hay de las presiones en una carrera tan demandante?

Obviamente, las presiones y los miedos siempre han existido, especialmente al escoger una carrera que se basa en las opiniones de los demás. Trato de mantenerme muy centrada y concentrarme en lo que estoy haciendo, en mi felicidad, en vez de estar constantemente pendiente de aquellos que critican mis decisiones.

Colombia es un semillero exportador de talentos. ¿Cómo marca la diferencia Antonia en una industria tan competitiva que ya de por sí existe en su país?

Efectivamente, el número de referentes artísticos es demasiado amplio. Hay muchos artistas a los que admiro profundamente y con los que sueño cantar algún día, como Shakira, Juanes y J Balvin. Más que tratar de encajar en un grupo de artistas como ellos, me gustaría estar a su nivel de reconocimiento y prestigio artístico.

¿Quiere ser tan icónica como ellos?

Son íconos en todo el sentido de la palabra y creo que parte de su éxito está en ser diferentes, en crear sonidos, melodías e interpretaciones nunca antes vistas. En esto es que me quiero parecer a ellos. Quiero poder abrir mi propio camino en la industria y tener un sonido particular pero popular a la vez. Hasta ahora, al sacar canciones tan diferentes, pienso que voy por ese camino.

¿Crea música para usted o para los demás?

El poder de componer siempre ha sido una forma de terapia, de meditación, de introspección. Al usar mis composiciones como manera de desahogo, siento que escribo más para mí. Hablo desde lo más humano y por eso conecto con los demás. Todos hemos vivido amores, pérdidas, dolores, risas... Y si aún no las han vivido, estoy segura de que lo harán.

¿Cómo digiere el más de un millón de visitas en YouTube con su reciente tema Sexto sentido?

Es una locura total. Nunca en mi vida imaginé que lograría un millón de visitas en algo, mucho menos en mi propio video musical, cantando mis letras y expresando mi manera de ver el mundo. Que mi música sea recibida así me hace sonreír de oreja a oreja y cuando realmente me siento a pensar en lo que esto significa, se me encharcan los ojos. Tengo un agradecimiento profundo por cada una de las personas que han visto mi contenido y que ahora me siguen por él.