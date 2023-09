Un año de la muerte de Isabel II

El 8 de septiembre del año pasado, a las tres de la tarde (hora de Reino Unido), en el castillo de Balmoral (Escocia), falleció la reina Isabel II. Tenía 96 años y durante 70 de ellos ocupó en el trono. Solo tres meses antes, había celebrado su Jubileo de Platino.

El rey Carlos III no preparó ningún acto oficial para recordar el primer aniversario de la muerte de su madre. Pero no pudo impedir que los ciudadanos y turistas la recuerden de diferentes maneras.

Muchos británicos se trasladaron hasta las puertas del Palacio de Buckingham para dejar flores. Quizá parezca extraño que no se rinda tributo oficialmente a la soberana. No obstante, según algunos expertos en monarquías no hay un protocolo que sugiera que hay que hacer o no para celebrar los aniversarios de muerte de personalidades relevantes.

Lo que sí se hizo fue sonar las campanas de la abadía de Westminster, tradición con la que recuerdan el aniversario de la muerte de los reyes británicos.

Casualmente, el príncipe Harry aterrizó en Londres justo el día antes del aniversario para asistir a la entrega de premios de la fundación benéfica WellChild, de la que es presidente. No estaba previsto encuentros con su padre ni con su hermano Guillermo. Se desconoce también dónde se aloja.

Este año Carlos, en calidad de rey y no como padre, le pidió que devolviera las llaves de Frogmore Cottage, la primera residencia oficial del matrimonio Sussex, situada en Windsor, y que fue reformada para formar su familia. No la pueden usar ya que renunció a la realeza y no tiene funciones oficiales.

Cañonazos por el aniversario. Agencias

El sábado 9 de septiembre, él tiene que estar en la ciudad alemana de Düsseldorf para presidir los Juegos Invictus que se celebran del 9 al 16 de septiembre. Allí se reunirá con su esposa y quizás también sus dos hijos, Archie y Lili Diana, llegados desde Montecito (California).

