¿Anitta se hizo nuevas cirugías? Fotos en redes causan dudas; su equipo se pronuncia

La cantante brasileña Anitta vuelve a estar en el ojo del huracán luego de publicar recientes fotos en sus redes sociales que han generado especulaciones sobre un posible cambio en su rostro. Después de un tiempo alejada de la mirada pública, la artista compartió imágenes desde eventos y un lujoso crucero, despertando preguntas entre sus fans: ¿se sometió a una nueva cirugía estética?

La historia detrás de las fotos que encendieron las redes

Con el mensaje “La vida últimamente”, Anitta sorprendió a sus seguidores mostrando un rostro distinto al que muchos recuerdan. Estas fotos llegaron justo después de que en junio la cantante tuvo que cancelar un show en Brasil debido a una infección bacteriana que la mantuvo hospitalizada varios días. Algunos medios, como The Latin Times, sugirieron que esta situación estaría relacionada con una cirugía plástica.

Sin embargo, el equipo de comunicaciones de Anitta negó esta versión. En un comunicado oficial, explicaron que la cantante se sometió a un procedimiento cosmético de rutina, sin complicaciones, y regresó a Brasil tal como estaba planeado.

Rumores y opiniones en redes sociales

Las especulaciones se intensificaron cuando Anitta apareció en el crucero de lujo The Ritz-Carlton Yacht Collection, donde celebró junto a otras celebridades como Sofía Vergara. Los comentarios en TikTok, Instagram y X (anteriormente Twitter) no se hicieron esperar: “¿Sin perder identidad? Parece otra persona”, “Ya no es Anitta”, “¿Qué tipo de Kenia OS es?”, fueron solo algunas de las opiniones que circulan entre los miles de fans y usuarios.

El equipo de Anitta contra la “ola de desinformación”

Este martes 1 de julio, BPMCom, la oficina de prensa de la artista, emitió otro comunicado para frenar las especulaciones. Calificaron los rumores como una “ola de desinformación” y pidieron a los medios verificar sus fuentes antes de publicar.

“La información que confirmó y detalló sobre los procedimientos cosméticos a los que se sometió Anitta es falsa. Lamentablemente, medios de comunicación tradicionales y confiables replicaron la información falsa, además de especular sin fundamento, lo que contribuyó a una ola de desinformación. Esperamos que el periodismo brasileño cumpla con su deber de investigar, verificar y publicar noticias de manera ética y responsable. Agradecemos a los medios que nos contactaron para confirmar los hechos”, señala el comunicado traducido.

¿Qué procedimientos habría realizado Anitta? La opinión de una especialista

Aunque el equipo de la cantante niega nuevos cambios estéticos, la Dra. Cesiah Vera Loor, especialista en Armonización Orofacial, comentó en TikTok cuáles podrían ser las intervenciones a las que Anitta se habría sometido.

Entre los procedimientos mencionados por la doctora están: lifting temporal y frontal, blefaro superior e inferior, rinomodelación o cirugía nasal, lip lift, definición del filtrum, eliminación y rediseño de labios con ácido hialurónico, y aplicación de toxina botulínica en músculos maseteros para moldear el rostro.

Sin embargo, para confirmar estas intervenciones es necesario esperar un pronunciamiento oficial de la artista, quien en el pasado ha sido transparente con sus cirugías.

