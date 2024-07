Angélica Vale: “Este video no es desde el más allá”

Un pequeño clip le permitió a la actriz, presentadora y comediante mexicana Angélica Vale aclarar los falsos rumores sobre su muerte que se propagaron rápidamente en las redes sociales. A través de un video publicado en sus Instagram Stories, la estrella de La fea más bella y Amigas y rivales abordó el tema de manera directa junto a su hijo Daniel.

“Este video no es desde el más allá”, declaró Vale, de 48 años, en un tono irónico. “Estoy perfectamente bien, dejen de matar a gente en redes sociales. Tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros y no más los preocupan a lo menso”, agregó la también presentadora de Juego de voces.

El rumor sobre un supuesto accidente grave que habría costado la vida a la actriz causó gran preocupación entre sus seguidores y cercanos. Sin embargo, Vale no tardó en desmentir la noticia, llamando a la responsabilidad y veracidad en la información que se publica en internet.

“¡No digan babosadas por favor y no crean babosadas. ¿Ves por qué no puedes creer todo lo que sale en internet?”, dijo dirigiéndose a su hijo Dani, quien la abrazaba durante el video. “Aquí estoy, muy feliz”, concluyó la actriz, tranquilizando a sus seguidores.

Angélica Vale aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a sus seguidores a ser más cuidadosos con la difusión de noticias falsas y que estén pendientes de perfiles oficiales.Estas declaraciones ocurren luego de que varios medios mexicanos cuestionaron si la intérprete y madre de dos estaba viva o no.

