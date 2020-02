Ángela Arcila: "Mi lucha por exportar talentos continúa"

En un diálogo franco y abierto, Ángela Arcila, quien estudió Producción de Televisión en su Medellín natal, accedió a ser parte del segmento Tengo que decirlo, y dejar por escrito su manifiesto.

1. “No dejaré nunca Ecuador porque es mi casa, acá vive gente que es mi familia, están mis representadas. En este país está parte de mi vida y mi empresa. Así que estaré entre Medellín, Ciudad de México, Punta Cana, Cancún y Guayaquil”.

2. “Mi labor y lucha por exportar talentos ecuatorianos continúa. Mi visión siempre fue internacionalizarlos y por eso trabajaré por ellos desde afuera”.

3 “Entre mis representadas están Luciana Grassi, Carolina Piechestein, Emma Guerrero, Kathy García y entró a mi grupo Érika Russo”.

4 “Aunque no han firmado conmigo, los llevo en mi corazón me refiero a Alberto Pablo Rivera, José Andrés Caballero, quien tiene que irse ya, Fabo Doja, Jaime Tamariz. Tengo carta abierta para trabajar con ellos porque no cuentan con un mánager que los represente y pueden encajar en un personaje que se requiera”.

La colombiana asegura que el éxito y el reconocimiento no se logran de un día para otro. Juan Faustos// EXPRESO

5. “No puedo poner todos los huevos en una sola canasta. Trabajo como jefa de ‘product placement’ y en el departamento comercial con 11:11 Films, que es la productora de Manolo Cardona, que lleva 15 años trabajando en México. Él abrió otros puntos en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos, y este año grabaremos una película que esperemos que sea éxito de taquilla en 2021”.

6. “En México hay más oportunidades que en Ecuador. Aquí existe un techo que muchos tocaron, el asunto de la documentación por migración no es tan fácil, pero finalmente se consigue y hay cómo hacerlo”.

7. “Siempre he querido viajar por el mundo y se me ha dado de buena manera. No fue fácil dejar Guayaquil, porque tuve que desprenderme de todo y, como parte de mi huida (risas), cambié todo a mi alrededor y empecé de nuevo. Más que necesario, resultó oportuno”.

8. “Extraño el bolón, el encebollado, los amigos... pero, bueno, seguimos en contacto a través de las redes sociales”.

9. “Vendí todo. Facebook es una maravilla, solo me quedé con unos cuadritos, casi no me llevé nada. Soy muy desprendida, gracias a Dios con mi ex no tuvimos hijos ni mascotas y eso facilitó las cosas”.

Lejos de Ecuador, confiesa que extraña el bolón, el encebollado y los amigos de siempre. Juan Faustos// EXPRESO

10. “No soy acumuladora, ando con el equipaje muy liviano en todo sentido”.

11. “A nivel internacional, un artista debe tener un mánager, es parte del negocio. No contar con uno es como hablar de una producción sin director. No tiene sentido”.

12. “Las actrices que represento son mis amigas, mis hermanas. Somos mujeres empoderadas que hacemos equipos y nos va muy bien”.

13. “En Ecuador, al ser un país más pequeño, existen menos producciones porque hay menos mercado y menos inversión. Pero quien hace valer las cosas y elige lo que quiere hacer es el actor, su trabajo habla por sí solo”.

14. “Hay estudiantes de actuación que llevan pocos meses en clases y ya quieren aparecer en alguna producción. En cualquier carrera se necesita preparación, adquirir experiencia y luego buscar las oportunidades. Las cosas empiezan a suceder, y ahí es cuando tomas las decisiones”.

15. “El mánager se queda con el 20% de lo que consigue para un talento. Es una carrera ingrata porque uno trabaja mucho tiempo con actores que no son conocidos y a veces, cuando llegan a serlo, se van”.

16. “La parte dura es negociar con la empresa o productora porque no en todos los casos te dan tus tres comidas, vivienda y carro a la puerta. Los mánagers luchamos para que la mejor negociación se dé. De pronto no te arriendan un departamento, pero la oportunidad de trabajar en determinada producción es muy ventajosa”.

17 “El representante se transforma no solo en un guía, también es un compañero de alegrías, tristezas, rabia, por un maltrato emocional de un director que se puede dar”.

18. “Mis actrices, gracias a Dios, no han sufrido abuso alguno, más allá de haberse sentido mal porque se hirieron susceptibilidades. Acá alguien denunció a un director de afuera de un supuesto abuso, que no creo que sea cierto porque lo conozco. Finalmente se quedó como un chisme de pasillo, el resto de personas que laboró con él nunca se quejó”.

Fue portada de Expresiones a principios de 2015. Archivo EXPRESO

19. “Siempre estará mal todo tipo de acoso, pero tampoco hay que darle credibilidad a cualquier persona”.

20. “Espero que no me toque nunca, pero si una de mis actrices es abusada, habría que estudiar el caso para ver el nivel, denunciarlo y manejarlo con tino. Existe una carrera, una familia de por medio y un nombre, seguro buscaría a los mejores asesores”.

21. “México no solo es Televisa. En estos momentos hay tantas producciones haciendo cosas para Amazon, Netflix, Dynamo... La televisión se está volcando a las redes sociales, hay series blogs, influencers, es un país enorme con muchas posibilidades con un gran mercado de marcas”.