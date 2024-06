Andrés Cepeda y Santiago Cruz encienden el Coliseo Rumiñahui

"No te preocupes corazón, tu secreto sigue a salvo. Nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que aún palpita en cada poro de tu piel", cantaban Santiago Cruz y Andrés Cepeda ante un enloquecido público que coreaba a viva voz su canción.

Cientos de fanáticos de los románticos intérpretes acudieron hasta el Coliseo General Rumiñahui de la capital a disfrutar del recital, cuyas entradas estaban agotadas desde hace varias semanas.

La melodía 'El gran teatro', es una colaboración entre los músicos colombianos que se lanzó el año pasado, como parte del disco 'Nueve' de Cruz. Este es solo uno de los proyectos compartidos entre los cantantes, que incluye temas como 'Baja la guardia', que salió en 2019 y varios recitales en conjunto.

Los músicos colombianos llenaron el Coliseo General Rumiñahui. FRANKLIN JÁCOME.

"Andrés para mí ha sido una gran influencia, sigue siendo para mí uno de los artistas más importantes de Colombia, uno de mis grandes referentes", ha señalado Cruz sobre el premiado músico, que se dio a conocer por canciones como 'Día tras día' y 'Tengo ganas'.

Este año, los músicos han ofrecido una serie de recitales en Colombia y en el extranjero en la que han compartido sus temas más conocidos.

En la capital, Cruz abrió el recital deleitando a sus fans con sus temas más conocidos, entre ellos ’06:00 am’ y 'No te necesito’, que fueron coreados a viva voz por sus fans.

Grupos de amigas y parejas componían la mayoría de la audiencia, que entre lágrimas cantaban los temas de amor y despecho. Mañana los músicos repetirán el repertorio en el Arena Park de Samborondón a las 20:00.

