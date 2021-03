Andrea Santos: armonía y equilibrio a un solo click

Ella no tiene fronteras, ni físicas ni mentales cuando de buscar respuestas se trata. Aquellos andares los hace a través del yoga y la meditación y son los que, de una u otra forma, alimentan su espíritu. Es Andrea Santos (33) quien, de modo profesional, se ha dedicado a ser instructora desde hace una década. Y es en ese camino que ha ido emprendiendo en esta disciplina para dar luz a otras personas.

Marzo de 2020 estaba muy lejos de ser un buen mes para expandir un negocio. El coronavirus dejaba de ser solo noticias de China o de varios países de Europa y el Gobierno ecuatoriano daba inicio a la cuarentena estricta.

En ese momento de pura incertidumbre, Andrea abandonó la idea de que el emprendimiento de ese entonces, Yogabar (con más de año y medio en Samborondón), se expandiera en EE.UU. "En mayo del año pasado cerré el local de Yogabar y comencé mi transición hacia lo online pero en otros emprendimientos", recuerda.

Así surgió Soulzen que, en sociedad con Lissa Macchiavello, está enfocado en la venta de joggers y demás prendas atlheisure confeccionadas localmente. Luego Wellness Pro junto a Victoria Salomé en donde dan entrenamientos 100 % online de yoga y pilates.

Andrea atribuye la buena acogida a estos emprendimientos a que “mucha gente se volcó al yoga durante a la cuarentena". La relación con sus clientes llegó por la red social de Instagram y "el número fue aumentando al mismo ritmo de los cambios de hábitos que se dieron tras el confinamiento. La gente buscaba encontrarse a sí misma".

Prev Next A los 24 años, estuvo internada en una clínica por crisis de ansiedad. Esa experiencia la impulsó a llevar serenidad a otras mujeres. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Energía y espiritualidad son las dos herramientas en las que basa su formación. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Está convencida de que estrés y ansiedad son el común denominador hoy en día. Ella aprendió a vencerlos. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Su programa, dice, no está diseñado para cualquier mujer, sino para aquella que busca un cambio radical en su vida. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Su academia energética

En el afán de encontrar un propósito mayor a sus días, replanteó sus metas y aprovechó el encierro obligatorio por la pandemia para tomar cursos online y logró la certificación como coach energética. De manera independiente fue armando otro emprendimiento que se materializó en marzo de este año. Lo llamó Academia Energética.

“En el confinamiento miré mucho hacia años atrás y en estos estados recordé cuando que estuve internada en una clínica por crisis de ansiedad. Fue a mis 24 años y en ese tiempo no había el boom del Instagram ni se hablaba de ese tipo de cosas. Era estigmatizado. Entonces, cuando me recuperé, me dije que algún día llevaría luz y serenidad a otras mujeres. Ahí empezó mi investigación profunda sobre la mente, la parte energética y la espiritualidad”.

Son estas herramientas que la ayudaron a sanar las que la motivaron a desarrollar este proyecto en tiempos de pandemia. “Es un programa de 60 días solo para mujeres. Ahora estamos lanzando la primera edición, en julio vendría la segunda y en octubre la última del año”. Quien accede tiene clases dictadas en vivo por dos meses de la mano de Andrea.

“En las primeras semanas te enseño a reprogramar tu mente, tus creencias... Luego entramos a la parte energética para empezar a alinear y trabajar los siete chakras. Y al final abordamos la espiritualidad que es la que te sostiene y se vuelve en tu escudo protector ante los procesos de cambio”, indica.

Es tras estas enseñanzas que cada una empieza a crear a esa nueva persona que soporte nuevos rasgos y cualidades. Pero no es un programa para cualquiera, asegura, sino para mujeres conscientes de querer tener un cambio radical.

Pasión por reinventarse

En su anterior emprendimiento, Yogabar, fueron alrededor de mil personas las que ayudó a través de esta disciplina. Y ahora el número aumenta con sus nuevos proyectos.

“El común denominador de la gente es estrés y ansiedad. Y a la semana que empiezan a practicar comienzan a sentirse confiadas y con más amor propio. Entienden que el yoga no solo es el movimiento del cuerpo sino cómo trabajas tus pensamientos y cómo conectas contigo y tu espiritualidad”.

Maribel Nemeh: “Vencí a la mafia del cáncer” Leer más

Desde un rincón de su casa, Andrea Santos ha logrado adaptarse a trabajar esta disciplina desde lo online. “A mí me encanta reinventarme y salir de la zona de confort. Creo que ser emprendedor es un camino de crecimiento... mental, energético y espiritual”, concluye.

Limpieza energética

La expresión suena complicada, pero Andrea nos enseña dos maneras sencillas de lograr una buena limpieza energética. Se trata de dos baños diferentes que puede llevar a cabo en una bañera o con la ayuda de una jarra.

Agua de flores: Llene cualquiera de las dos con agua y añada unas gotas de agua florida, que puede comprar en el mercado o preparar en casa. Si cuenta con una tina de baño, aproveche para que el aroma de las flores (todas ellas con propiedades purificadoras) la relaje y calme su mente. Por sus componentes, esta preparación permite conectarnos con nuestra divinidad interior. Sal y vinagre blanco. Llene la tina o la jarra con agua y agregue un puñado de sal gruesa y siete chorritos de vinagre blanco de alcohol. Debe bañarse desde el cuello hacia abajo. La sal actúa como elemento purificador, mientras que el vinagre limpia las energías negativas que pueda tener.

Verónica Noboa: "Mis intereses han cambiado" Leer más

Sobre ella

Esta guayaquileña de 33 años es licenciada en Historia del Arte. En 2013 obtuvo el título de Registered Yoga Teacher en la escuela de Yoga y Ayurveda Kripalu en Stockbrigde, EE.UU.. En 2020 se certificó como coach energética y business coach. De forma independiente creó el programa @academiaenergetica.ec y es cocreadora de @soulzen y @wellnesspro.ec

(Fotos: Miguel Canales León // EXPRESO. Producción: Gianella Muñoz R. Maquillaje: @stefanyraffomakeup. Peinado: @peinados.ec).