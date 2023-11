Andrea Ojeda: "Es mejor no tener novio cuando se participa en un concurso"

Apenas llegó de Tailandia y Vietnam, la guayaquileña Andrea Ojeda (25) no pudo evitar consumir sus comidas favoritas, bolón, tigrillo y encebollado. Además de a su familia, fue lo que más extrañó durante su ausencia de 20 días. La Miss Grand Ecuador viajó al certamen internacional que se desarrolló en Vietnam, el 25 de octubre. Nuestra representante fue designada tres semanas antes del concurso debido a que Veronique Michielsen, su antecesora, no participó por estar embarazada.

Si Alejandra Jaramillo no quiere que se metan en su vida, no dé chance Leer más

No es modelo, pero en su camino a reina debió aprender a desfilar en una pasarela. Es economista y estudia Marketing y Administración. Alta, de 1,75 metros de estatura y sus medidas son 62-93-89. En 2013 se convirtió en Miss Teen Ecuador.

Aunque no se llevó la corona, la experiencia es enriquecedora porque ya nadie le quita lo bailado...

Divertida, pero muy cansada la experiencia porque son muchas las actividades. Todavía estoy afectada por el cambio de horario (risas). La ciudad Ho Chi Minh es muy fashion, estaba llena de tiendas y las compañeras que conocí excelentes personas. Al principio conocí a Luciana Fuster, de Perú, quien se llevó la corona, luego traté con Miss Albania. No sabía inglés. Cuando volví, mis padres (Marco y Mónica) se emocionaron mucho. Allá estuve sola.

¿Es decir que nadie de sus familiares la acompañó?

He viajado sola por turismo, pero no a un evento tan demandante físicamente. A veces llegábamos al hotel a la medianoche y al día siguiente tenía que estar lista a las siete de la mañana. Me sorprendió que el top 20, (es decir 20 chicas), debió quedarse en Tailandia hasta fines de año. Sabía que solo eran las que entraban al top 5. No nos dijeron nada antes, a muchas les agarró de sorpresa, sobre todo porque trabajan.

Danilo Carrera en la boda del actor Alexis Ayala Leer más

¿Aquello es cambiar planes de un momento a otro?

Creo que las chicas que van lo hacen con la finalidad de ganar. Entonces se debe planificar y cualquier asunto dejarlo para después. A un concurso se va con una meta, un objetivo. Aunque no me llevé la corona considero que desempeñé un buen papel. El traje típico diseñado por Wenceslao Muñoz fue muy aclamado. Por ello sonaba mucho el nombre de Ecuador.

Seguramente sufrió por la comida exótica de los lugares que visitó...

(Risas) Por allá hay muchos mariscos y soy alérgica a ellos. Tenía que alimentarme como sea. Es barata la alimentación, pero no podía darme el lujo de comer lo que sea. En Vietnam la comida es muy picante, en la noche pedía servicio a la habitación.

Siempre las reinas se quedan picadas y quieren seguir concursando. ¿Este es su caso?

Me dan ganas, pero primero quiero terminar el año como Miss Grand Ecuador. No descarto el Miss Mundo, siento que me alineo con ese certamen por la labor social.

Miss Universo está de la ceja al ojo. ¿Le ve posibilidades a Delary Stoffers?

Que se mantenga fuerte y concentrada. Todo lo que haga que sea a favor de su meta, más allá de la corona puede dejar el nombre del país en alto, dependiendo de cómo se venda. Delary es hermosa, inteligente, se preparó y estoy segura que lo hará excelente. Tiene posibilidades. Dios quiera que lo logre.

(Te invitamos a leer: Danilo Carrera: Sin telenovela, pero en Miss Universo)

Ya los certámenes han cambiado. No importa si la aspirante es casada, con hijos ni su orientación sexual.

Estoy de acuerdo que sean inclusivos, pero los reinados son muy cansados, exigentes y hay que dedicarles todo el tiempo. Hay que ir con los asuntos resueltos. Incluso es mejor no tener novio. Yo tenía uno, pero cuando se enteró de mi participación en Miss Grand Ecuador me exigió que no compita. Terminamos, no permití que frustre uno de mis sueños. Esperé mucho para intervenir porque es preferible ir madura.

A los 20 o 21 años estaba más ‘tuca’. Bajé de peso. En el momento que se ingresa a un certamen hay que tener claro que la vida puede cambiar ganes o no.

No descarta participar en otro certamen. Cortesía

En la nueva edición de Miss Universo (en El Salvador) participarán dos mujeres trans. ¿Qué opina al respecto?

Existen otros certámenes para estas comunidades y cada quien debe ir al concurso que más se adapte a su estilo de vida.

Los certámenes abren puertas. ¿Cómo se ha proyectado usted?

Trabajo desde los 17 años, me pagué mi universidad. Ahora me han salido más contratos en el modelaje, aunque no soy modelo (risas). Además con mi hermana (Lastenia) tenemos un negocio de eventos, organizamos bodas y antes de viajar a Vietnam lancé mi emprendimiento.

Es una línea de ropa casual para la mujer natural y sencilla. Me tomé una semana de vacaciones luego que llegué, estaba agotada. Allá era chistoso que en cualquier lugar que podíamos descansábamos un rato. Mantendré a las amigas que hice, de Perú, Bolivia, Guatemala y Chile. Mujeres creativas, inteligentes y con aspiraciones. Ser ambiciosa en el buen sentido no es malo.

¿Se ve viviendo en otro país?

Tenía planificado un viaje a Nueva York, pero me iría sola y quiero pasar el fin de año con mi familia. En enero viajaré a Italia para visitar a mi hermano Alejandro que vive allá. En Europa y Estados Unidos viví un tiempo. Mi mamá es italiana, pero reside en Ecuador. Más joven me adaptaba fácilmente a otro lugar, ahora extraño mucho. Soy apegada a mi familia y tengo perritos (Bolita y Pancha ), no me agrada dejarlos mucho tiempo solos.

Antes de ser Miss Grand Ecuador, usted tenía un novio. ¿Y ahora?

Estoy sola, siempre he preferido mantener mi vida sentimental en bajo perfil. Salgo con alguien, pero no es mi novio. Le dije que necesitaba un tiempo disponible para dedicarme a la preparación, al concurso. Hemos retomado la amistad. Es importante que la persona que esté conmigo entienda que necesito crecer y si está a mi lado es para apoyarme.

(Te invitamos a leer: Delary Stoffers le llevará regalos al presidente de El Salvador)

¿Ya le ha propuesto algo?

Nicky me pidió que sea su novia en Vietnam, me mandó un ramos de flores. Allá vive su hermana, ella lo ayudó. En Tailandia también envió otro. Soy detallista, le contaron que me encantan las flores. El tercero lo mandó cuando regresaba a Guayaquil. Él es un empresario búlgaro.

Como diría el cantautor español José Luis Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre?

Si respiro subo de peso, por ello practico ejercicios. Me encanta caminar, aprovecho para sacar a mis perritos. Son muy activos. No creo en comprar mascotas, lo mejor es rescatarlos. Saltar cuerda, correr, leer y ver películas cómicas son parte de mis pasatiempos.

La reina dice que los concursos son muy agotadores. Cortesía

¿Qué espera de una mujer tan joven (Lavinia de Noboa) como nuestra primera dama?

El rol de una primera dama es ser ejemplo para los ecuatorianos. Tengo esperanzas de que esta pareja sepa representar al país y luchar por lo que es necesario.

Ella tiene poco tiempo para trabajar y, además, espera un bebé.

No importa el tiempo, todo se puede lograr con determinación. Aunque no se logre el cien por ciento de metas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!