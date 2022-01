Andrea Aguilera (20) brilla en el escenario. Durante la sesión de fotos con EXPRESIONES se notó que en tacones y sobre una pasarela está en su lugar natural. Su paso es firme y su actitud imponente. Su estatura (1,80 metros) acentúa esta presencia. En contrapunto, su personalidad dulce y amable hace de ella una total Miss.

La actual primera finalista del Miss Grand International está gozando su título y está agradecida por el cariño que obtuvo por los fans de los reinados de belleza. Esto se evidencia con su número de seguidores, que en Instagram ya superan los 100 mil. Con esto también han llegado los memes y los videos virales. Y a ella le encantan, pues se inspiran en la espontaneidad de su caminar, o con ediciones muy ocurridas con situaciones actuales.

La actual participante de Soy el mejor, espacio en el que se estrena en televisión, tiene muchas ganas de ayudar en su caso social. Sin embargo, sus “dos pies izquierdos”, como dice, tendrán que coordinarse para poder salir airosa.

En el Miss Grand demostró ser un mujerón que se come la pasarela. ¿De dónde salió tanto garbo?

Esto siempre lo he tenido. Hay momentos para hacerlo y un reinado como el Miss Grand saca este lado. Además de todo lo positivo y lo negativo de ti. Antes de la competencia estaba enfocada en mis clases, en pulirme. Allá en Tailandia saqué todo lo que había aprendido.

¿Tuvo estrategia? Se vieron varios pasos que asombraron a los jueces y a los fans...

Sinceramente, no. Y fue lo mejor. El Miss Grand International es diferente. Busca mucho la espontaneidad, la naturalidad y que se sienta lo que estás haciendo. Y a mí me pasa que cuando planifico algo no me sale muy bien, ya no lo siento. Entonces, mi equipo de CNB (Concurso Nacional de Belleza) supo entenderme. Ellos me aconsejaron que haga lo que me nazca y lo que vea que funcione ahí, porque era yo la que vivía las situaciones. Y así lo hice.

El certamen se llevó a cabo en Tailandia, uno de los países con mayor cantidad de fans de los reinados. ¿Fue una presión o un beneficio?

Ambas cosas. La presión que se siente es increíble, porque desde que se inició el certamen fui parte de las favoritas gracias a los tops que hacían los seguidores. Y al mismo tiempo generaba expectativas muy altas.

Pero al ser favorita debió hacer cosas más imponentes…

Sí, y agradezco a todos los diseñadores nacionales que hicieron que me vea así. Estoy orgullosa de ellos, como Bartolomé y Carlos Mera.

Su primera presentación a la prensa causó un gran revuelo. ¿Lo esperaba?

En realidad considero que fue un paso a paso. Muchas de las chicas que participaron entraron con muchas ganas y muchos tops se modificaron, pero fueron perdiendo fuerza, mientras que yo creo que lo supe mantener.

¿Qué faltó para terminar de alcanzar la corona?

No me faltó nada. Siempre se puede mejorar, como mi inglés que no es fluido, pero con más práctica habría sido más sencillo. Es algo que le dije al jurado. Yo siempre tuve presente que, además de un concurso de belleza, es también una empresa, y es por eso que siempre van a decidir lo que les favorece. La candidata vietnamita (Nguyễn Thúc Thùy Tiên) lo hizo perfecto, se esforzó mucho y ahí están los resultados.

Momento top

¿Cuál fue su momento viral favorito?

Amé todos los videos que me hicieron. Es algo que no estaba planificado. Creo que el top fue el de la lotería del gobierno y en el momento que giré, muy diva, me estaban enfocando. Eso se volvió viral y lo compartieron en todas las noticias de Tailandia. Yo solo lo hice porque me estaba aburriendo y le metí actitud.

¿Ser diva se va luego de un reinado?

Esta es una de mis facetas. En las tres semanas del concurso se notó cómo lo disfruté. Esta actitud sale cuando estoy sobre el escenario. Los humanos somos muchas cosas a la vez y (esas facetas) salen cuando es oportuno.

Casi se queda a vivir en Tailandia

¿Qué sucede cuando se acaba un concurso de belleza? Se podría pensar que todas las candidatas afianzan una amistad y esta experiencia las convierte en inseparables, pero Andrea confiesa que es algo muy complicado de lograr. “Todas tienen sus trabajos, sus proyectos. La distancia también nos separa. Estando en el concurso todas nos llevamos bien. Con algunas tengo cierta comunicación, pero tienen tantos seguidores que se vuelve complicado”.

Pero eso no le apena. Ella atesora la experiencia vivida, además del premio económico que se llevó al tener el título de primera finalista.

La participación de Andrea casi logra un cambio importante dentro de la organización de Miss Grand. El top 5 de finalistas (Vietnam, Ecuador, Brasil, Puerto Rico y Sudáfrica) tuvo una genial respuesta por la fanaticada y esto lo apreció la organización, aunque luego de un malentendido, en el que la candidata de Sudáfrica regresó a su país y no participó en una rueda de prensa. Las aspirantes recibieron el cariño del público y Andrea les propuso a los directivos quedarse para poder trabajar en el país. “Nunca fue nada confirmado, pero la prensa y los fans lo daban por hecho, cuando solo fue una intención. Luego esto provocó como descontento porque es algo no habitual, ya que solo debe quedarse la ganadora. Y todo volvió a la normalidad”.

Andrea tiene su contrato como primera finalista y, si la organización la requiere, deberá asistir a sus actos.

